Умевров рассматривает Наева на должность замминистра: почему и какие риски



















18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины. С тех пор внимание общества приковано к новому министру Рустему Умерову, который сейчас формирует команду под себя. NV со ссылкой на топ-чиновника в Правительстве сообщило, что среди вероятных кандидатов — командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.



Риски назначения Сергея Наева заместителем министра обороны. Фото: РБК

С одной стороны, это должно удовлетворить запрос общества, которое хочет видеть в руководстве государства кадровых военных. С другой стороны существуют определенные риски относительно внешнего влияния на генерала Наев.

Неудачная оборона юга

24 февраля 2022 оккупационная армия начала вторжение на материковую Украину, в частности со стороны временно оккупированного Крыма. Левобережье Херсонщины, часть Запорожской области и юг Донецкой были оккупированы в течение считанных дней.



В Государственном бюро расследований считают, что причина кроется не только в российских силах, которые на тот момент существенно превосходили украинские. Открыто и расследуется уголовное производство по статье о государственной измене и небрежном отношении к военной службе.



По данным УП, главными фигурантами этого дела могут быть генерал-лейтенант Наев, на тот момент являвшийся командующим Объединенными силами, и генерал-майор Андрей Соколов, командовавший управлением войск "Юг".

В интервью УП Соколов рассказал, что сил для обороны юга было критически недостаточно. И он докладывал об этом своему руководству генералу Наеву. Однако исправить ситуацию никто не смог. Печально известные мосты на Чонгаре просто не успели взорвать, ведь делать это нужно было до того, как россияне взяли их под огневой контроль. В итоге южное направление, с которого задолго до начала и ожидали наступление, оказалось "голым": погибли военнослужащие и гражданские, сотни тысяч человек оказались в российской оккупации.



Были ли шансы защитить юг и имела ли место служебная халатность или даже государственная измена, должно установить следствие. BBC со ссылкой на источники сообщили, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования. Среди них – Сергей Наев. Ведь именно он отвечал за должную организацию обороны от потенциального вторжения РФ со стороны Крыма.

Брат-коллаборант в оккупированном Крыму

С оккупированным полуостровом Наева связывают не только первые дни войны. В Крыму проживает его младший брат Максим Наев.



Проживать на оккупированной территории и даже получить паспорт государства-оккупанта не является преступлением в соответствии с законодательством Украины. Однако добровольное трудоустройство в оккупационные органы власти и содействие государству-агрессору в установлении своей "юрисдикции" над захваченной территорией подпадает под статью 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность.



Известно, что в 2015-2017 годах Максим Наев работал руководителем группы организации и учета инвестирования оккупационного Пенсионного фонда в Крыму. На этом видео он в студии пропагандистской ТРК "Крым" рассказывает о российских пенсиях и поздравляет женщин с 8 марта.





Максим Наев в эфире пропагандистского канала "Крым"

В 2021 году пропагандистские СМИ называли Максима Наева руководителем отдела Пенсионного фонда России в Крыму. Сообщалось также, что он работал в крымском отделении "Почта России".



Как писал Главком, до оккупации Крыма Россией в 2014 году Максим Наев работал в государственном Ощадбанке. После аннексии он не уехал в Украину. 23 июля 2014 года он якобы публично обращался к оккупационным властям с просьбой "трудоустроить" бывших работников крымского Ощадбанка.



Генерал Наев от младшего брата никогда не открещивался. В 2018 году он рассказывал, что поддерживает с ним связь, иногда звонит по телефону, чтобы поздравить с праздниками. Сергей Наев подчеркнул, что профессиональная деятельность брата его ни к чему не обязывает и не тяготит.

Несмотря на известные факты сотрудничества с врагом, у Максима Наева нет подозрения от украинских правоохранительных органов. Поскольку он находится на оккупированной территории, национальное законодательство позволяет заочно привлечь его к уголовной ответственности. По неизвестным причинам этого до сих пор не было сделано.

Напомним, что командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев принимал участие в боях 2014 года за Донецкий аэропорт. Именно за защиту украинских территорий следственный комитет РФ возбудил против Наева уголовное дело, в котором обвиняет украинского генерала за "преступные приказы". Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года наградил генерал-лейтенанта званием "Герой Украины". Также Наев имеет Орден Богдана Хмельницкого III ст. за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, медаль "За военную службу Украины" и медаль "Защитнику Отечества". А издание НВ по итогам того же года включило его в список 25 самых влиятельных украинских военных.

