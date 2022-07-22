Украинская дипломатия военного времени

Уволенную за провалы в работе Генпрокуратуры И.Венедиктову хотят отправить послом в Швейцарию. Венедиктова – доктор юридических наук, профессиональный юрист, но опыта в дипломатии не имеет. Кроме того, работу по ее направлению в Генпрокуратуре президент оценил, как провальную. Исходя из этого, можно решить, что посольские должности являются синекурами для избранных.

Посол Украины в США Оксана Маркарова

А некоторые назначения последних лет подтверждают такой вывод: В Австралию отправили пиарщика, который ни дня не работал в МИДе, без какого-либо дипломатического опыта. В США послом работает человек, который может иметь отношение к финансовым операциям с ОВГЗ в интересах банка своего мужа (более детально)

Соединенные Штаты не просто важное государство, а стратегический партнер Украины, помощь которого жизненно важна для страны. Когда чиновники разных рангов в США рассказывали, что Россия готовит нападение на Украину, посол Маркарова, видимо, не смогла распознать важности этих сигналов и донести их до Офиса президента. Когда в нарушение привычных каналов коммуникации американский президент вынужден был просто выходить к СМИ, чтобы в Киеве его услышали, посол бездействовала.

Спустя 5 месяцев войны, пришло осознание того, что некоторые чиновники в Украине либо некомпетентны, либо находятся не на своих местах. И если Венедиктова уже несет свою часть вины, то не следует ли следующим шагом спросить нашего посла в Вашингтоне, как так случилось, что она не смогла достучаться до президента с такой информацией, или же не смогла понять насколько серьезными были предупреждения Белого Дома. Из анализа публичных выступлений, интервью и активности в соцсетях госпожи Маркаровой следует, что посол Украины в США либо не понимала, что происходит, либо же не особо этим "парилась".

Изначально госпожа Маркарова направлялась в США скорее с финансово-экономической, а не политической миссией. На Банковой заявили, что главное для посла Украины в Вашингтоне — представительство украинских интересов в глобальных финансовых учреждениях. К слову, и США "отвечали Украине взаимностью", демонстративно не назначая полноценного Посла в Украину. Такой подход показывает, насколько в украинском руководстве не понимали серьезность ситуации, в которой находилась Украина и важность адекватного представительства в Вашингтоне.

Подтверждением этого является тот факт, что Маркарова в последние недели перед войной вообще выпала из коммуникационного процесса. И за лоббирование поставок оружия в Украину отвечали совсем другие люди. Но война позволила стать Маркаровой представителем страны – жертвы российской агрессии. Все двери вновь распахнулись, и можно было бы показать ошеломительный результат. Но, видимо, не было достаточной мотивации или компетентности.

Лендлиз для Украины пролоббировали сенаторы и конгрессмены. Американские политики и дипломаты, которым нужно узнать информацию об Украине, обращаются скорее к бывшему министру иностранных дел Грищенку, который последнее время находится в Вашингтоне, чем к Маркаровой. Никакой работы по подготовке Украины к возможным внутриполитическим изменениям в американской политике, которые могут случится уже через три месяца, Маркарова не ведет. Более того, в преддверии бенефиса республиканцев на выборах в начале ноября со стороны официального Киева началась атака на единственную украинку – члена американского конгресса Викторию Спартц, которая для Байдена и многих конгрессменов является не только коллегой, но и олицетворением Украины. Как известно, именно Спартц была приглашена на подписание ленд-лиза и получила символический подарок от президента США – ручку, которой и был подписан ленд-лиз.

Среди республиканцев растет недовольство политикой Байдена в целом и в отношении Украины, в частности. Республиканцы, в отличие от демократов, проявляют более низкий градус поддержки. При этом активных действий со стороны посольства Украины для изменения такой ситуации мы не видим.

Времена стремительно меняются, но уроки истории подсказывают выход из сложных ситуаций. Так, например, в августе 1943 года Сталин, понимая важность Соединенных Штатов для внешней политики Советского Союза и для укрепления Антигитлеровской коалиции, меняет Максима Литвинова на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла в США на молодого и амбициозного Андрея Громыко. Литвинов – величина в советской иерархии: старый большевик, народный комиссар иностранных дел в 30-е годы, друг Ротшильда и человек, имеющий тесные связи в мировом сионистском движении. Громыко – 34-летний воспитанник начальника Отдела внешних сношений Генерального штаба ВС СССР генерал-лейтенанта Александра Васильева. Вальяжный сановник Литвинов, получивший место посла "за заслуги", и в противовес ему – "молодой волк" Громыко, которому предстояло доказать свою эффективность. Историки дипломатии подтверждают: если бы Сталин не поменял Литвинова на Громыко, не было бы успехов советской дипломатии в Тегеране, Ялте и Потсдаме, не было бы успеха в Думбартон-Оксе и двух дополнительных мандатов для СССР в Организации Объединенных Наций.

Та же ситуация была и с Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Великобритании Иваном Майским – англофилом, другом всех британских аристократов, профессором. Но в августе 1943 году Сталин принимает решение поменять его на более эффективного Федора Гусева, которого считали "солдафоном и грубияном", но который мог жестко поставить тот или иной вопрос перед самим Черчиллем или даже королем Георгом. По мнению историка Александра Орлова, "Литвинов и Майский были хорошими дипломатами, но они привыкли просить, а тут уже пришло время требовать, для этого нужны были люди более жесткие — поехали Гусев и Громыко".

И в данном случае Маркарова выступает как маркер: она, возможно, хороший бухгалтер и может пригодиться в переговорах с МВФ по вопросам реструктуризации долгов или выделения новых траншей для украинской экономики. Но очевидно, что военное время требует абсолютно новых подходов к дипломатической работе и совершенно других людей в странах, которые для Украины являются стратегическими партнерами. Нужны не люди, привыкшие просить, а люди, умеющие требовать. Стране нужны люди, которые могут заявлять украинские интересы на мировом уровне, а "друзья и родственники", которых нужно куда-то пристроить.





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