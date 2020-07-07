Виктор Балога: «непотопляемый» корабль Закарпатья в украинской политике

СПЕЦПРОЕКТ "ПУТЬ ДЕПУТАТА"

В то время как Закарпатье по уже давней традиции подвергается подтоплению, его наиболее яркий представитель в политике Виктор Балога вот уже более 20 лет успешно балансирует в политических "волнах" Украины. Временами он поднимается на самый вверх, а иногда – изо всех сил просто старается удержаться на поверхности. Но не при каких обстоятельствах Виктор Балога не "идет на дно". В рамках спецпроекта "Путь депутата" журналисты "Комментариев" изучили биографию одного из самых непотопляемых политиков страны.



Виктор Балога: первые шаги в бизнесе и политике

Родившийся в 1963 году в селе Завидово Мукачевского района Закарпатья Виктор Балога, думается, вряд ли планировал заняться политикой –все-таки времена тогда были другими. Но, очевидно, благосостояние его влекло уже тогда. Во всяком случае, после школы он поступил во Львовский торгово-экономический институт, где и получил специальность "товаровед". Правда, приступить к работе по специальности будущий нардеп смог только после службы в армии в 1986 году.

Карьера молодого Балоги на торговом поприще развивалась стремительно. Уже спустя год работы в сельской потребкооперации он стал старшим товароведом Мукачевской хозяйственно-товарной базы, где и проработал до 1992 года.

Развал СССР и рыночная экономика открыли перед вчерашним товароведом все пути, и в том же 1992 году он стал директором ООО "Рей-Проминь" в Мукачево, а 5 лет спустя возглавил ООО "Барвы", с которым Балога и ассоциируется как бизнесмен. Впрочем, возглавлял он его недолго. Уже в мае 1998 года его избрали мэром Мукачево, а год спустя Балога стал губернатором Закарпатья.

Его стремительная карьера, впрочем, отнюдь не самая уникальная для Украины 90-х годов, до сих пор не получила однозначного объяснения. По версии ряда СМИ, развитие карьеры Балоги стало возможным благодаря другому тогдашнему жителю Мукачево, депутата Закарпатского облсовета Михаила Токаря, который до своего избрания носил непритязательное прозвище "Геша" и был главой одной из крупнейших украинских ОПГ тех лет – "мукачевской". Как писали тогда журналисты, члены группировки фактически монополизировали криминальный "бизнес" региона, основное предпочтение отдавая контрабанде, благо Закарпатье – приграничный регион, где она процветает до сих пор.

Как писали СМИ, обе фирмы Виктора Балоги: и "Рей-Проминь", и "Барва" выполняли функции опорных структур в ОПГ Токаря-Геши, занимаясь контрабандой и отмыванием преступных доходов.

"Если коротко, то под "Барву" и Балогу лег весь бизнес Закарпатья: рынки нефтепродуктов, продовольствия (ликероводочная торговля и сигареты), леса, медикаментов и сельхозпродукции", – утверждают СМИ.

Данную версию поддержал другой влиятельный уроженец Закарпатья нардеп Нестор Шуфрич, заявивший в 2007 году в одном из интервью, о том, что Балога "отвечал за мукачевский общак". Впрочем, на тот момент земляки давно пребывали в соперничающих политических силах, хотя начинал Балога как политик в рядах СДПУ (о), как и сам Шуфрич.

Интересы "Геши" по данным СМИ представлял его брат Илья Токарь, числясь в соучредителях "Барвы".

Век бандитов, как говорят, ярок, но недолог. Вот и Геша-Токарь был расстрелян в декабре 1998 года. Согласно официальной версии, заказчиком выступил обиженный им криминальный авторитет и профессиональный киллер из Донбасса Евгений Игнаткин. Правда, уже тогда обсуждалось, что как заказчик Игнаткин смотрелся неубедительно, и выступил, скорее, посредником для настоящего заказчика. Позднее в СМИ родилась версия, что тут не обошлось без Виктора Балоги, якобы желавшего вести бизнес самостоятельно, и уставшего от опеки Токаря, тем более что тогда Балога уже был мэром Мукачево.

Впрочем, несмотря на данную версию, среди соучредителей "Барвы" с долей в 30% до сих пор числится Мирослава Токарь – супруга того самого Ильи Токаря. Последний, кстати, давно уже известен не как брат убитого лидера ОПГ, а как чиновник Мукачевской районной государственной администрации, которую он то возглавляет, то оттуда увольняется. Например, в 2019 году он ушел с поста заместителя Мукачевской РГА.

Но вернемся к Виктору Балоге, карьера которого постепенно пошла вверх.

Спустя год после избрания мэром Мукачево, в мае 1999 года, Виктор Балога был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации. Но в 2001 году он делает неожиданный шаг – на знак протеста против увольнения тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко, уходит с поста губернатора. Казалось бы, неразумное решение в итоге приносит ему самые крупные политические дивиденды.

Виктор Балога: от "любого друзя" до почти регионала

Поступок Балоги в 2001 году был вполне логичным с учетом того, что, связав свою политическую карьеру с 1997 года с СДПУ (о), губернатор успел рассориться с однопартийцами, и в 2000 году покинуть ряды партии. Правда, ставка на опального Ющенко тогда выглядела не самой оправданной. Тем не менее, в 2002 году он впервые был избран народным депутатом Украины от партии "Наша Украина", одновременно победив и на выборах мэра Мукачево, но делает выбор в пользу Верховной Рады.

В феврале 2005 года после победы Виктора Ющенко на президентских выборах Балога возвращается в Закарпатье уже как губернатор. Но уже осенью возвращается в столицу как министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Ровно год спустя Виктор Балога достиг вершины своей политической карьеры, возглавив Секретариат президента Украины, что в реалиях Украины обычно трактуется едва ли не как статус "серого кардинала". Данный тезис вполне поддержал и журнал "Корреспондент", поставивший в своем рейтинге самых влиятельных украинцев за 2007 год Виктора Балогу на 5-е место. Впрочем, "доставалось" Балоге также за всех, в том числе, и за тезку-президента.

Однако позиции президента Виктора Ющенко, на котором зиждилось влияние Балоги, только слабели, что было связано с огромным количеством скандалов вокруг сторонников президента и его партии "Наша Украина". Когда в 2008 году глава Секретариата президента вышел из "НУ" и стал одним из создателей и руководителей новой партии "Единый центр", многие эксперты трактовали это как попытку перезапуска политсилы президента под будущие выборы главы государства. Но спасти рейтинг Ющенко уже не могло ничто.

Виктор Балога понял это уже в 2009 году, и весной подал в отставку с поста главы Секретариата президента с формулировкой "из-за несогласия с решением Ющенко идти на второй срок".

Маневр был оценен победителями в лице команды Виктора Януковича по достоинству, и в 2010 году Балога занял привычный уже ему пост главы МЧС, причем его предшественником был давний недруг Нестор Шуфрич.

Впрочем, с 2012 года Балога несколько отошел от регионалов. Во всяком случае, в Партию регионов он так и не вступил, оставшись членом "Единого центра", а на выборах в парламент в 2012, 2014 и 2019 годах побеждал как кандидат по мажоритарному округу №69 в Закарпатье.

Виктор Балога против всех

В парламентском созыве 2014-2019 годов Виктор Балога стал достаточно заметен, чему способствовало создание в ВР целого семейного клана из его родных братьев Ивана и Павла, а также кузена Василия Петевки, ставших народными депутатами по мажоритарным округам.

Пожалуй, наиболее скандальным периодом стал 2015 год, который начался с материалов СМИ о хищении средств европейского гранта на реконструкцию исторического памятника региона "Совиное гнездо".





В июле в Мукачево случился инцидент, связанный с визитом вооруженных членов "Правого сектора" в гости к нардепу Михаилу Ланьо, и едва не закончившийся перестрелкой с правоохранителями и проведением операции по поимке скрывшихся в лесах радикалов.





В Закарпатском "Правом секторе" признали свою связь с Балогой, а сам он обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в провокации и желании дестабилизировать обстановку на Западной Украине. Уже осенью губернатор Закарпатья Геннадий Москаль пообещал, что "никакого хозяйствования "Единого центра" на Закарпатье больше не будет".

К концу года Балога вышел на тропу войны с самим президентом Петром Порошенко – журналисты издания "Апостроф" сфотографировали письмо спичрайтера Балоги, в котором шла речь о подготовке призыва к президенту уйти в отставку.

В итоге 2016 год стал временем информационного противостояния между нардепом и рядом других политиков. Парламентария обвиняли в том, что он вместе с Виктором Ющенко и Верой Ульянченко сдали выборы 2010 года Януковичу за 1 млрд дол. США. Балога же не упускал случая обвинить президента в отсутствии реформ в здравоохранении и пустом пиаре на реформе армии. А также обвиняя в финансировании партий вроде "Наш край", "Свобода народа" и Аграрная партия Украины.

Истинной подоплекой противостояния, скорее всего, был контроль над областью и ее финансовыми потоками, в том числе контрабандными. А Геннадий Москаль в 2016 году заявил, что "отбил Закарпатье у Балоги".

В целом информационная "трехсторонняя война" Балоги против Порошенко и Москаля против Балоги продолжалась до окончания срока полномочий губернатора и президента.

Виктор Балога и перспективы союза с Коломойским

Победа на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году стала для Виктора Балоги самой тяжелой за все годы его участия в выборах – он стал единственным представителем "Единого центра" в парламенте 9 созыва, а разрыв, с занявшим второе место кандидатом от "Слуги народа" Эдгаром Токарем, составил всего 792 голоса.

Хотя в Верховной Раде Балога успел отметиться как автор и соавтор 10 законопроектов по данным гражданской сети "Опора", в апреле-мае нардеп умудрился пропустить все голосования, которые состоялись в стенах парламента. По данным электронной регистрации парламента Балога зарегистрировался 56 раз из 102 заседаний.

Интересно, что несмотря на вражду с Арсеном Аваковым, в 2015 году Виктора Балоги не оказалось среди нардепов, подписавших постановление о его отставке, инициированное ранее фракцией партии "Голос" в Верховной Раде.

В Верховной Раде единственный единоцентрист Балога сразу же вступил в состав депутатской группы "За будущее", составленной из числа его коллег-мажоритарщиков. 20 мая на странице депутатской группы в соцсети Facebook было заявлено о создании одноименной партии и 2 июня депутатская группа сменила название на "Партия "За будущее". Виктор Балога остался в составе обновленной группы, но, если верить данным сайта ВР, нардеп остается членом "Единого центра", а на своей странице в Facebook создание партии никак не прокомментировал.

Поскольку лидером партии "За будущее" стал Игорь Палица, близкий соратник олигарха Игоря Коломойского, политсилу назвали проектом экс-губернатора Днепропетровщины. Как предполагают СМИ, новая партия создана под местные выборы и должна пополнить собой уже оформившиеся "партии мэров".

Впрочем, позиция самого Виктора Балоги пока кажется неопределенной – группу он не покинул, но и каким-либо образом свое отношение к происшедшему не озвучил. Разве что 19 июня на своей странице в Facebook нардеп обрушился с критикой на власть, которая рассматривает возможность возвращения жесткого карантина, что, по его словам, "добьет и людей, и экономику". В целом, данное утверждение соответствует программе мэров, начавших свою борьбу с президентом в мае именно на почве необходимости ослабить карантин. Тогда первопроходцем стал градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко. То есть нардеп дал понять, что, в принципе, идеи местных властей ему близки, тем более, что мэр Мукачево, его родной сын Андрей, стал вторым мэром в стране, ослабившем карантин вслед за градоначальником Черкасс.

Виктор Балога как человек: любитель живописи в разводе

Что представляет Виктор Балога как человек, и каково его состояние? Судя по электронной декларации за 2019 год, нардеп развелся с супругой, матерью трех его детей Оксаной Балогой. Правда, живут они по-прежнему вместе, и потому Оксана числится в декларировании как собственник недвижимости и владелец фирм.

Формально самому Виктору Балоге принадлежит не так уж много – два земельных участка площадью 14 806 квадратных метров, квартира в 123 квадратных метра, дачный домик площадью 129 "квадратов", а также право проживания в еще двух жилых домах, принадлежащих его родственникам. Также Виктор Балога может пользоваться 3 легковыми авто – "Ауди", "Фольксвагеном" и "Лэндровером", снова-таки записанными на сына Андрея и ООО "Маркет ритейл".

Совместно с экс-супругой нардеп владеет коллекцией из 26 картин кисти авторов 19-20 веков. Оксане Балоге принадлежат 100% ООО "Русиния" и 25% ООО "Стародавний замок". Весь свой личный доход за 2019 год Виктор Балога обчислил в 505 737 гривен зарплаты народного депутата. Впрочем, Оксана Балога заработала всего лишь 266 473 гривны. 4,95 млн грн. нардеп хранит в виде наличных и счетов в банках не имеет.

Но кем Виктор Балога может гордиться, так это двумя сыновьями – Павлом и Андреем. Первый стал предпринимателем, с которым аналитическая платформа YouControl связывает 15 фирм в Закарпатье. Андрей же в ноябре 2015 года был избран мэром Мукачево, что и сблизило его отца с интересами "партии мэров" и, судя по всему, интересами Игоря Коломойского.

Напомним, ранее журналисты "Комментариев" детально разобрали биографию народного депутата от "ОПЗЖ" Вадими Столара, наполненную интересными событиями и неожиданными поворотами судьбы



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