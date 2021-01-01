Политические итоги 2020 года: важнейшие события для Украины

Високосный 2020-й год принес массу проблем всем. Пандемия коронавируса и ставший ее следствием экономический кризис пошатнули многие страны и устои. А в Украине на эти беды наложились еще и гибридная война с Россией, кризис власти, выборы. Издание "Комментарии", подводя политические итоги года в Украине, выделило топ важнейших моментов. Мы не акцентировали внимание на внешней политике и танцах вокруг урегулирования ситуации на Донбассе – это темы для отдельного разговора, а вот внутриполитические моменты "разложили по полочкам".



Политические итоги 2020 года. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Смена Кабмина: продолжение следует

В марте-2020, когда корона-кризис уже бушевал в Европе и подбирался к Украине, в Украине отправили в отставку правительство Алексея Гончарука. Оно продержалось всего полгода и ушло скорее под свист, чем под аплодисменты.

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко подчеркивает, что перезагрузка Кабмина происходила в условиях переформатирования окружения Владимира Зеленского в целом. Началось всё с отставки главы Офиса президента (Богдана сменил Ермак) в совокупности с увольнением ряда топ-персон, связанных с западными группами влияния – так называемых прозападников.

"Главная цель весенней перезагрузки – укрепление власти президента внутри Украины и передел сферы политического и экономического влияния в пользу украинских групп, – уверена Ева Антоненко. – Непрофессионализм предыдущей команды оказался лишь второстепенным фактором. Вспомним, что нынешний премьер Денис Шмыгаль изначально рассматривался как человек, связанный с олигархом Ринатом Ахметовым. И сейчас мы наблюдаем усиление влияния олигарха в Украине в энергетической и соответствующей тарифной сферах".

Одновременно с этим при смене правительства наблюдается сохранение курса предыдущего правительства – дальнейшее выполнение требований западных партнеров на всех уровнях.

"Так, приняли банковский закон и земельную реформу, продолжили – медицинскую, подписали значительно сужающий украинский суверенитет Меморандум с МВФ, вернули сверхзарплаты членам набсоветов, продолжают корпоратизацию предприятий, выполнили требования по поводу сохранения на должности главы НАБУ и многое другое", – перечисляет Ева Антоненко.

По ее мнению, у Зеленского получилось достичь некоего баланса между введением в управление близких к себе людей одновременно с сохранением западного влияния на внутренние дела Украины – несмотря на отдельных "черных лебедей", как, к примеру, история вокруг Конституционного суда Украины.

Переформатирование Кабмина Дениса Шмыгаля уже происходит. Правда, пока речь идет не столько об уходе каких-то персон, сколько о "доназначениях". Так, на прошлой неделе мы получили нового министра (аграрного), глава Минобразования лишился приставки и.о.

Новый руководитель встал во главе Министерства по делам ветеранов Украины.

"Из наиболее вероятных кандидатур "на вылет" – министр здравоохранения Степанов, которого могут сделать ответственным за ситуацию с коронавирусом и в медицине в целом, чтобы уменьшить токсичность темы для власти. Но его, скорее всего, сохранят как минимум до конца зимнего локдауна, – считает Ева Антоненко. – Также под вопросом остаются должности министров экономики, министра Кабинета министров и транспорта. Но всё будет зависеть от внутренних договоренностей".

Корона-кризис и провалы власти

Правительство Шмыгаля презентовали как антикризисное, но с корона-кризисом оно, мягко говоря, не справляется. Еще не утихли страсти по избирательному весеннему карантину и закатанным в дороги средствам из ковид-фонда, как вторая волна пандемии накрыла Украину.

"Для того, чтобы определить влияние короновирусного кризиса на социально-экономическую и политическую ситуацию в Украине, необходимо вспомнить ситуацию осенью 2019 года, – считает политический эксперт Александр Леонов. – Уже тогда появились все признаки системного кризиса в экономике. В ноябре производство упало больше чем на 7 процентов, а в декабре – уже больше чем на 8 процентов. Именно тогда Тимофей Милованов в статусе министра экономики создавал штаб по спасению экономического роста".

Короновирусный кризис позволил переключить внимание общества на новую проблему, а перезагрузка первого правительства Зеленского позволила персонифицировать проблемы исключительно с предыдущим премьером.

"Более того, создание так называемого антиковидного фонда дало в руки власти огромный и главное – практически бесконтрольный финансовый ресурс, – отмечает Александр Леонов. – В мае этого года, очевидно, президентскому офису казалось, что подобная "стратегия" показала свою абсолютную эффективность – эпидемия пошла на спад, а большая часть средств фонда начала использоваться на строительство дорог. В результате рейтинг президента немного даже подрос, а правящей партии – стабилизировался".

Как следствие власть – и президент, и правительство – не сделали ничего, чтобы подготовиться к новому витку пандемии.

"Они всегда опаздывали, принимая хаотические и необоснованные решения, – считает политэксперт. – Уже в конце осени коронавирус превратился из медицинской в политическую проблему. Большая часть граждан Украины знала о болезни не понаслышке, поскольку ковид перенесли или они сами, или их родственники, или коллеги, или друзья. А стремительное ухудшение ситуации в больницах на местах канализировалось в недовольство именно центральной властью. Проведение местных выборов сделало неизбежным противостояние местных властей с центральной – поскольку они неоднократно перекладывали ответственность друг на друга".

Таким образом, в конце года можно говорить о том, что недовольство граждан действиями власти всё больше трансформируется в прямое недовольство политикой президента и его партии. В обществе практически не поддается сомнению мнение о "абсолютной некомпетентности" власти. Именно поэтому противопоставление действующей политической силы и "профессионализма" их оппонентов стало едва ли не центральной темой выборов. А положительный PR-эффект от "большого строительства" постепенно превращается в свою противоположность – от раздражения "закатывания денег в асфальт" – до обвинений в кражах.

"Таким образом, можно сделать вывод, что провал власти при подготовке к новому витку эпидемии трансформировался в стойкое падение рейтингов и президента, и правящей партии. Уровень недоверия к Зеленскому продолжает расти – у него уже отрицательный баланс. А ухудшение экономической ситуации – в том числе из-за совершенно бессмысленного первого локдауна и неспособности подготовить и организовать второй – делают ситуацию для власти практически безвыходной, – считает Александр Леонов. – Они и дальше будут терять рейтинги и влияние. А эффект накладывания друг на друга только экономического, политического и эпидемиологического кризисов могут привести не только к перезагрузке правительства, но и к досрочным выборам".

Местные выборы и главные выводы

Именно местные выборы, прошедшие в октябре, большинство украинцев (33% из участников опроса Центра Разумкова; на втором месте с 23% – пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные мероприятия и локдаун) считают главным политическим событием года.

"Местные выборы прошли суматошно. Сказался новый закон, с которым многие участники не успели, как следует, разобраться. Выборы показали силу целого ряда региональных проектов. Произошла явная деградация брэнда "Слуги народа". Проявилась слабость лично Зеленского. Однако, альтернативы ему пока не видно. Киеву теперь надо искать новые модели отношений с рядом регионов – и это уже делается. Но вероятность обострения конфликтов между рядом регионов и центром сохраняется", – считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Если кратко характеризовать итоги местных выборов – "слуги" пролетели. Нет, в "общем зачете" они стали даже первыми по количеству депутатов в местных советах. Но, по сравнению с парламентскими, результат – почти в 2,5 раза меньший. Приходится идти на странные союзы, чтобы хоть как-то закрепиться в большинстве на местном уровне.

"Выборы в условиях пандемии – это, действительно, вызов. И не только для власти, которая отвечала за их проведение, но и для политических сил, которые были вынуждены приспосабливаться к новым условиям ведения предвыборной кампании, – подчеркивает политический аналитик Максим Маньковский. – Новый избирательный кодекс вводил новую избирательную систему. А последние изменения принимались буквально накануне местных выборов. Плюс – определенная усталость и разочарование в обществе как результат неспособности новой власти выполнить свои обещания, которые дали людям на выборах 2019 года. В купе это все прогнозируемо привело к очень низкой явке избирателей. Первый тур – 37%, второй – 29% (на местных выборах-2015 года – 47% и 34% соответственно). Но ради справедливости, надо сказать, что это общемировая тенденция. Местные выборы в подавляющем большинстве стран интересуют людей меньше, чем общегосударственные".

В условиях слабой центральной власти местные выборы показали большую роль местных элит. Люди голосовали в подавляющем большинстве не за бренды, а за конкретных людей.

"Конечно, нельзя сбрасывать со счетов влияние крупных политических игроков на местные расклады, особенно в больших городах и в частности в столице. Но тенденция просматривалась очень четко, – продолжает Максим Маньковский. – В большинстве облцентров, где выдвигались действующие мэры, они победили (17 из 18 действующих мэров перебрались на следующий срок) – также, как и политические партии, которые они представляли. Хотя, например, в Киеве, большинство мандатов в городском совете получила ЕС (анализируя список кандидатов от этой политической силы, понимаешь, что в данном случае люди проголосовали более политически), а мэрская партия "УДАР" заняла второе место с отставанием в один мандат".

Партия же власти показала на этом уровне очень неубедительный результат. Ни одного мэра крупного областного города от СН! И даже в родном городе президента – Кривом Роге – фиаско. Впрочем, сейчас мы видим, как через обещания, договорняки, давление и другие рычаги влияния, власть пытается отыграть ситуацию – и во многих регионах, при малом количестве депутатов, всё же получит должности секретарей и заместителей.

"Думаю, рано, опираясь на результаты местных выборов, говорить сейчас о больших перспективах местных феодалов на предстоящих общих государственных выборах. На тех же парламентских действуют совсем другие процессы. Там совершенно другие человеческие и финансовые ресурсы, – отмечает Максим Маньковский. – Анализируя всех более-менее известных политиков, которые выиграли выборы в своих регионах, я там не вижу сейчас никого с перспективой выхода на общих украинский уровень. Феодализм (где-то он распространяется не только на город, но и на несколько областей), который сейчас им помог, на следующих выборах в ВР, будет им только мешать. Но центральной власти всё равно есть о чём беспокоиться. Такой теплой ванны, как в прошлом году, уже не будет. Президент и его окружение уже стали политиками, поэтому во всех бедах теперь будут виноваты они. А люди будут искать новых мессий. И те обязательно появятся".

Напомним, "Комментарии" уже писали, какой прогноз для Украины и украинцев на 2021 год сделали астрологи.

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