Платные камеры в СИЗО: уникальный стартап от Минюста или имитация бурной деятельности

Следом за оптимизацией системы здравоохранения, правительство решило взяться за пенитенциарную систему. Первым шагом решительной реформы стали камеры повышенной комфортности в следственных изоляторах (СИЗО). "Комментарии" разбирались в том, насколько это эффективный шаг и что еще готовит ведомство Дениса Малюськи.



Мировая инновация от Министерства юстиции

Не секрет, что условия в отечественных следственных изоляторах оставляют желать гораздо лучшего и больше наводят на мысли о "каменных мешках" с их плесенью, туберкулезом и прочими "прелестями" средневековья, чем о месте предварительного заключения. Время от времени в ходе посещения очередного пенитенциарного заведения комиссия от уполномоченного Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека ужасается обнаруженным существенным нарушениям содержания.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Например, прошлой зимой, когда выяснилось, что в частично отапливаемом Киевском СИЗО из-за отсутствия достаточного количества спальных мест заключенные были вынуждены спать по очереди или на полу. До сих пор поделать с этим ничего не могли, заявляя, что выделяемых государством денег на ремонт в остальных изоляторах катастрофически не хватает (да и те часто оседают в карманах недобросовестного тюремного топ-менеджмента), пока в Министерстве юстиции не вызрела идея о создании в СИЗО камер повышенного комфорта и их сдаче местным заключенным в аренду.

По замыслу чиновников ведомства, вырученные таким образом средства должны поступать в специальный фонд следственного изолятора и тратиться на текущий ремонт в обычных камерах. Инициатива будет работать до конца нынешнего года в качестве эксперимента для подтверждения ее жизнеспособности.

Не исключено, что поторопиться Минюст заставило пилотное решение Европейского суда по правам человека по делу "Сукачов против Украины" от 2 февраля 2020 года, признавшего истца и экс-обитателя Днепровского СИЗО пострадавшим с присуждением ему компенсации за моральный ущерб в размере 9500 евро из отечественного госбюджета, а условия содержания в украинских следственных изоляторах – настоящими пытками. На исправление ситуации ЕСПЧ дал правительству страны 18 месяцев.

Изобретательности Министерства юстиции стоит отдать должное, ведь узаконенное взимание денег за комфорт в следственном изоляторе – мировая инновация. Самая распространенная на Западе практика – частные и VIP-тюрьмы, в связи с которыми можно вспомнить личную колумбийскую тюрьму "Ла Катедраль" для Пабло Эскобара, чилийскую "Кордильеру" с теннисными кортами и площадками для барбекю или тюрьму в калифорнийском Фримонте, где за 155 долл. в сутки предоставляется возможность пожить в камере с широкоэкранным телевизором. Сегодня возможность создания чего-то похожего в Украине категорически отрицают.

Иконы, кондиционер и 6 квадратных метров на человека

Первые VIP-апартаменты открылись 8 мая в Киевском и Львовском следственных изоляторах. Следом за ними "подтянулись" пенитенциарные учреждения 19 городов областного значения (Черткова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира, Харькова, Сум, Полтавы и т.д.), а совсем недавно такие услуги начали предоставлять в Одессе и Николаеве. Пока такая услуга действует только в отношении мужчин, но в Минюсте уже анонсировали открытие VIP-камер для женщин в столичном Лукьяновском СИЗО.

В отличие от большинства камер, обитатели которых нередко жалуются на несоблюдение коммунально-бытовых и медико-санитарных норм, улучшенные камеры от Минюста представляют собой отремонтированные и меблированные помещения с телевизором и микроволновой печью. В зависимости от представлений местной администрации СИЗО о комфорте такие VIP-камеры могут оснащаться также иконами, бойлером, душевой кабиной, холодильником, водонагревателем, компьютером с доступом в интернет, стиральной машиной, кондиционером.

Привилегированные заключенные кроме получения "казенного" трехразового питания имеют право самостоятельно связываться со службами доставки и заказывать в "номер" еду и напитки (кроме, разумеется, алкоголя и энергетиков), а администрация СИЗО сможет закупать услуги по организации питания. Норма площади на человека должна составлять не менее 6 квадратных метров. Больше, чем это предусматривается действующим законодательством (2,5-4 кв. м), но все же далеко от европейских стандартов, где на одного взятого под стражу человека должно приходиться 7 кв. м и максимум один сосед по камере.

Цены выше рыночных

Стать VIP-клиентом местного следственного изолятора очень просто. Кроме наличия необходимой суммы, для этого нужно сначала подать заявление на имя начальника СИЗО с указанием сроков желаемого пребывания в платной камере, а затем оплатить заявку через сервис "онлайн дом юстиции" или перевести деньги на соответствующий банковский расчетный счет. Выражаясь словами главы Минюста Дениса Малюськи, еще одной "экзотической" инновацией стали подарочные сертификаты на проживание в комфортных камерах, действующие в течение полугода. Как ни странно, первые четыре таких чека была выкуплены в первые же часы действия услуги.

Единых для всех пенитенциарных заведений расценков не существует. Так, самые дешевые камеры улучшенного комфорта находятся в СИЗО Ивано-Франковска, сутки пребывания в котором обойдутся всего 290 грн. Примерно с этой же цифры стартует посуточная аренда квартир в центре города или два дня проживания в хостеле на окраине с видом на горы. За неделю в платной камере ивано-франковского следственного изолятора придется выложить 991 грн, а за месяц – 1699 грн. С небольшим отрывом за ним следует Луцк, где стоимость дня и недели всего на 10 грн. дороже. На третьем месте по дешевизне – Черновцы (346/1170/2508 грн).

Тройку самых дорогих следственных изоляторов вполне предсказуемо возглавляет столица. День в Киевском СИЗО стоит 2000 грн, неделя – в 4 раза больше, а за месяц придется заплатить 12 000 грн. При этом посуточная аренда однокомнатной квартиры в районе центральной улицы Киева – Крещатика – начинается от 700 гривен, а за 12 000 грн/мес. можно снять вполне приличную двухкомнатную квартиру в Соломенском районе. На втором и третьем месте по степени дороговизны – Харьков и Львов с примерно одинаковым прайсом – 1000 грн в сутки, 3500 грн за неделю и 4000 грн в месяц (в Харькове чуть дешевле). В отношении этих двух городов "разлет" с расценками на обычную аренду не так бросается в глаза. Поэтому трудно понять, какими именно "экономически обоснованными затратами" руководствовались в столице, определяя стоимость подобных услуг.

Тем временем запущенная 4 месяца назад инициатива уже приносит свои плоды. Совсем недавно в Минюсте отчитались, что платные "апартаменты" в СИЗО уже принесли ведомству свыше 495 тыс. грн (т.е. штраф ЕСПЧ уже "отбили") и на вырученные деньги полным ходом ведутся ремонты в обычных камерах.

Благодатная почва для злоупотреблений

Авторы идеи о платных СИЗО при каждом удобном случае стараются подчеркнуть важность и нужность такого решения, особенно останавливаясь на моменте с деньгами на ремонт следственных изоляторов, которые теперь можно брать не из бюджета.

Критиков инициативы тоже хватает. Так, уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова назвала это грубым нарушением конституционных прав граждан и дискриминацией по признаку богатый-бедный. Экс-глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький обратил внимание на то, что деньги, поступающие в спецфонд Минюста, проходят под видом благотворительной помощи, и, соответственно, не облагаются никакими налогами, что с большой долей уверенности можно назвать схемой ухода от них. По словам Старенького, на косметический ремонт 10 камер необходимо не менее 150 тыс. грн (в знаменитом Лукьяновском изоляторе таких камер 350), а ведь, как правило, этого недостаточно – ремонта требует канализация, проводка и т.д. Так что моментально исправить за счет инициативы все СИЗО Украины задача не одного десятка лет.

Еще один способ злоупотреблений уже успешно реализовал заключенный Запорожского СИЗО, который выкупил все места в камере повышенного комфорта, не оставив коллегам по несчастью ни единого шанса улучшить свои бытовые условия (при этом в ведомстве Малюськи божились, что такая возможность будет полностью исключена благодаря продуманной системе оплаты услуг и установке видеооборудования в VIP-камерах). Все происходило с молчаливого согласия местной администрации СИЗО, что красноречиво говорит о том, что одной из главных причин катастрофических условий содержания является не столько отсутствие денег на ремонт (на борьбу с которым министерством и был объявлен "крестовый поход") сколько коррупция внутри тюремного топ-менеджмента, зачастую настроенного на максимальное выжимание прибыли из подопечных.

В том же вышеупомянутом Киевском СИЗО наряду с перенаселенными "каменными мешками" комиссией были обнаружены пустующие камеры в образцовом порядке с избыточным количеством постельного и прочих предметов материально-бытового обеспечения. Само наличие таких камер сложно списать на рассеянность администрации следственного изолятора. Скорее речь идет о негласной системе поборов, когда за право жить не в кишащей клопами камере с четырьмя десятками заключенных нужно платить, так же, как и за все остальные "блага цивилизации". Начиная от минимума – передач с воли и свиданий, и заканчивая организацией "вечеринок", "казино" и многого другого.

Очевидно, что Минюст своей инициативой просто решил немного "оседлать" один из таких денежных потоков, попутно записав себе в актив очередное достижение, однако побеждать корень зла – коррупцию – явно никто не собирается. Особенно хорошо это видно на примере экс-начальника Измаильского СИЗО Владимира Шевченко, который после взятия "с поличным" во время получения взятки в 2014 году возглавил изолятор Одессы, а после недавних обвинений в вымогательстве благополучно устроился инспектором охраны управления Государственной уголовно-исполнительной службы в Кировоградской области.

Впрочем, на предоставлении услуг аренды камер в СИЗО Министерство юстиции останавливаться не намерено. На очереди не менее неоднозначные инициативы: открытие частных следственных изоляторов, введение пробационного надзора вместо отбывания срока тюремного заключения, распродажа части "лишних" пенитенциарных заведений и их перенос из центра городов. В этом плане Минюсту уже давно не дает покоя лакомый кусок для любого столичного девелопера – 3 га территории Лукьяновского СИЗО в самом центре "матери городов русских". Его планируется отдать инвесторам на условиях постройки нового подобного заведения на окраине Киева. Мысль, на первый взгляд, здравая, но по словам все того же Сергея Старенького, строительство подобного заведения вместимостью в 2000 человек обойдется не дешевле 30 млн. долларов, а столько ни само здание, ни земля под ним не стоит.

Напомним, с момента запуска экспериментального проекта по предоставлению платных камер в следственных изоляторах (СИЗО) страны, государство уже получило более 318 тыс. грн.

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