«План Калужинский»: борьба за должность директора НАБУ

С момента завершения работы Артема Сытника в должности Главы Национального антикоррупционного Бюро прошло почти полгода. При этом никаких изменений в его отсутствие в ведомстве так и не произошло.

Директор НАБУ - кто им будет

Если проанализировать деятельность НАБУ в цифрах, результаты выглядят очень неплохо. В Бюро работает 265 детективов (34 из которых – детективы-аналитики). При этом имеем:

● 731 обвиняемых (в среднем 2,7 на одного детектива);

● 380 – обвинительных актов (в среднем 1,5 на одного детектива).

Однако есть одно "но". Это результат работы НАБУ за 7 лет деятельности. Кроме того, если измерять эффективность работы в деньгах, поступивших в бюджет, то результаты вообще выглядят плачевно: за 7 месяцев 2022 года — 0 грн, за 2021 год — 5 млн грн. Очень незначительные суммы по сравнению с бюджетом ведомства в 1,1 млрд грн в год.

Одной из причин таких результатов может быть то, что во времена президента Петра Порошенко Артем Сытник не только получил свой пост, но и успешно сотрудничал с Администрацией Президента. Возможно, и потому дела против Порошенко странным образом никак не рассматривались.

Напомним об уголовном производстве против экс-Председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и члена правления НБУ Екатерины Рожковой. Результаты "успешного" расследования уголовных производств детективами НАБУ также неоднократно освещались в СМИ .

Среди последних – дело в отношении экс-судьи Днепровского суда г. Киева Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

По словам Николая Чауса, в ходе расследования был конфликт интересов должностных лиц и детективов НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник привлек в качестве агентов Александра и Диану Полищуков, с которыми он работал в Святошинской прокуратуре, а с Полищуком с 2001 года дружил. По словам обвиняемого, в 2016 году они преследовали его возле рабочего места, надоедали звонками, хотели сделать провокацию, чтобы Полищук получил руководящий пост в НАБУ – руководителя отдела по связям с общественностью.

Николай Чаус также заявил о подделке официальных документов в уголовном производстве. По его инициативе эксперты исследовали ходатайство о разрешениях на обыски в его автомобиле, кабинете и на рабочем месте и обнаружили, что некоторые подписи от имени Холодницкого якобы выполнены не Холодницким, а третьим лицом лицом.

А выводы таких экспертиз в конечном счете приведут к признанию ключевых доказательств недопустимыми.

Напомним, что в связанном с ведомством Артема Сытника Высшем антикоррупционном суде также медленно рассматриваются когда-то громкие уголовные производства НАБУ по обвинению Вадима Альперина.

Детективы НАБУ расследовали коррупционную схему , в которой фигурировал одесский бизнесмен Вадим Альперин. В течение 2016-2017 годов чиновники таможенных и фискальных органов, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали занижению таможенной стоимости импортируемых в Украину товаров фирмами Вадима Альперина, что привело к убыткам в сумме более полумиллиарда гривен.

Фирмы Вадима Альперина не только завозили товары с занижением таможенной стоимости, но и вроде как принимали участие в налоговых скрутках. Напомним, что события происходили, когда в должности руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС был Евгений Бамбизов.

Однако, несмотря на незначительные результаты деятельности, Сытник не хотел терять влияние на институцию. Даже после того, как у него истек срок работы.

Говорят, что в конце 2021 года Артемом Сытником вместе с приближенными к нему лицами была разработана "Операция — Преемник" по передаче власти в НАБУ в руки Андрея Калужинского, руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.

Одним из звеньев "Операции-Преемник" было плавное увольнение заместителя директора НАБУ Анатолия Новака в январе 2022 года, другим – продвижение на назначение руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры детектива Александра Клименко, которого с января 2021 года начали перемещать по высшим должностям для получения необходимо стажа руководящей работы.

Конечным звеном "Операции-Преемник" могла оказаться дискредитация другого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы в СМИ, но события 24.02.2022г. внесли в план существенные коррективы, и главный офис НАБУ переехал во Львов.

Конфликт между заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и руководителем Главного подразделения детективов НАБУ Андреем Калужинским парализовал деятельность вышеуказанного органа.

Наверное, из-за опасений увольнения Андрея Калужинского, директор НАБУ Артем Сытник еще в марте 2022 года откомандировал последнего в ГУР МОУ. Аналогичным образом были откомандированы в Службу безопасности Украины ряд приближенных к Андрею Калужинскому детективов НАБУ.

При этом, имея влияние на более чем 50 детективов НАБУ, Андрей Калужинский продолжал неофициально контролировать их деятельность.

Откомандированные в другие правоохранительные органы Детективы НАБУ в течение длительного времени не выполняли свои непосредственные служебные обязанности, получая ежемесячное денежное довольствие в НАБУ. Другая часть детективов, ориентированная на Андрея Калужинского, фактически имела возможность дискредитации распоряжений врио Директора НАБУ Гизо Углавы, занимаясь лишь исполнением указаний Калужинского в заказных уголовных производствах.

Позаботился о себе и Артем Сытник, который после увольнения в апреле с должности директора НАБУ, несмотря на свои коррупционные поступки, уже 12 мая 2022г. был назначен заместителем Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции. Как говорят отдельные источники, Артем Сытник, обладая кучей компрометирующей информации, сделал Председателю НАПК Александру Новикову предложение, от которого последний не смог отказаться.

Напомним, что Артем Сытник по решению суда внесен в реестр коррупционеров, то есть сам факт его пребывания в должности уже негативно влияет на имидж как НАПК, так и НАБУ. И что за 7 лет деятельности НАБУ уровень доверия общества к нему резко падает.

Избрание руководителем САП Александра Клименко, длительное время подчиненного Андрея Калужинского, предоставило последнему и Артему Сытнику рычаги влияния.

Новая ситуация придала уверенности Артему Сытнику в успешной реализации "Плана – Преемник". Осенью вернулся из временной командировки из ГУР МОУ Андрей Калужинский.

Снова начались активные следственные действия в уголовных производствах, которые годами пылились в НАБУ, в частности, проведение 18.09.2022г. обысков в квартире Игоря Коломойского в Буковеле по делу завладения имуществом и средствами "Укрнафта", а также повысилась медиа активность "рупоров" Артема Сытника – Виталия Шабунина и Евгения Шевченко.

Артем Сытник показывает свою активность в работе, составляя административные протоколы в отношении народного депутата Украины Анатолия Остапенко по ч. 2. ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП – совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов) и народного депутата Украины Василия Петьовки по ч. 2. ст. 172-7 КУоАП.

Но сейчас основная задача — раскачка государственной измены в Офисе Президента Украины на фоне обвинений топ-чиновников в организации схем по хищению гуманитарки в Запорожской области.

Медиа шум вокруг этих фактов может быть выгоден именно Артему Сытнику и Андрею Калужинскому, которые, сталкивая Гизо Углаву с Офисом Президента и "Слугами Народа", фактически компрометируют его безосновательной и неподтвержденной информацией с целью отстранения от должности.

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