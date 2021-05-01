Пиар на миллион: кто получит заказ облсовета Днепра на рекламу депутатов

Власть города Днепр во главе с Борисом Филатовым давно прославилась любовью к рекламе собственных достижений. Однако в мае Днепровский областной совет, очевидно, решил составить конкуренцию мэру и объявил тендер на освещение деятельности депутатов облсовета в электронных СМИ на сумму в 1 миллион 150 тысяч гривен.



Реклама депутатов в Днепре

Последние предложения принимаются до 2 мая, а их раскрытие и аукцион состоятся 5 мая. По данным издания "Комментарии", фавориты будущих торгов уже известны – это ФОП Дворский и компания "Бизнес.ком". Обе компании уже не первый год играют в одну игру.

Экс-телеоператор в борьбе за миллион

Днепровский частный предприниматель Дмитрий Дворский достаточно хорошо известен в городе – многим он знаком благодаря освещению деятельности местных властей. Дворский около 10 лет отработал на местном телевидении – "9 канал" и "Привта-ТВ" – в качестве оператора и видеомонтажера, а также получил образование режиссера кино и телевидения.

В 2009 году Дмитрий Дворский ушел в бизнес, зарегистрировавшись как физическое лицо-предприниматель с основным профилем деятельности "производство кино- и телефильмов", а также дополнительными вроде оказания рекламных услуг.

С 2016 года ФОП Дворский начал принимать участие в государственных тендерах, на которых выиграл 189 тыс. грн. Правда, очевидно, этого было недостаточно, поскольку уже в начале 2017 года он разместил свое резюме на сайте поиска работы "Ворк.юа" и просил зарплату в 20 тыс. грн.

Неизвестно, удалось ли предпринимателю найти работу на такую зарплату, но в том же 2017 году, по данным информационно-аналитической платформы YouControl, ему резко стало везти на государственных тендерах, на которых он заработал 1 млн 63 тыс. 500 гривен. В 2018 году эта сумма выросла еще больше – до 1 млн. 621 тыс. 800 гривен. Правда, в 2019-2020 годах везение явно снизилось, и на гостендерах ФОП Дворский заработал 548 тысяч гривен.

На чем именно в те годы зарабатывал бывший телевизионщик, свидетельствует публикация портала "Наши гроши" за лето 2017 года: ФОП Дворский оказался среди субподрядчиков по проведению Международного джазового фестиваля "Джаз на Днепре" организованного Днепровским горсоветом. Дмитрий Дворский тогда обеспечивал видеотрансляции действа, обошедшегося мэрии в 3,796 млн грн.

В целом основную ставку в своем бизнесе предприниматель делает на привычную ему организацию онлайн-трансляций, под которую был создан сайт stream.net.ua.

Бизнес-вумен с рекламными агентствами, продающими в Интернете инструменты

Впрочем, бизнес Дмитрия Дворского вызывает не так много вопросов, как деятельность и личность другого фаворита тендера – рекламного агентства "Бизнес.ком".

Прежде всего, существуют две фирмы со схожими названиями: "Бизнес.ком" и "Бизнес сом", впрочем, обе они находятся по одному адресу – Кировский район города Днепр, проспект Александра Поля, 36. Но еще более интересно то, что они имеют один и тот же телефон и электронную почту. Объясняется это просто – у них один владелец, такая себе Татьяна Антохина.

Судя по странице в соцсети Facebook, владелица фирмы перепробовала в жизни немало занятий и учебы: училась живописи, семейной психологии, информационных технологиям и теории вероятности, а также выступала семейным терапевтом, тренером https://smartafisha.ru/dnepropetrovsk/trainer/tatyana-antohina и, даже, поработала в СМИ – в днепровском ТРК "Регион".

Признаться, такой набор говорит об изрядной склонности к переменам и даже авантюризме Татьяны Антохиной.

Еще больше вопросов возникает при попытке поинтересоваться фирмами "Бизнес.ком" и "Бизнес сом". Первая является частым участником и победителем государственных тендеров:

- 2018 год – 1 млн 295 тыс. 196 грн;

- 2019 год – 986 тыс. 137 грн;

- 2020 год – 163 105 грн;

- 2021 год – 47 472 грн.

На счету "Бизнес сом" всего 38 120 бюджетных гривен, выигранных еще в 2016 году.

Попытка найти сайт рекламного агентства "Бизнес.ком" выводит на рекламу на городских сайтах, но указанный там адрес приводит к интернет-магазину, торгующему инструментами и оборудованием для автомастерских.

ФОП Дворский vs Татьяна Антохина: игра в четыре руки

Все эти странности не помешали в 2018 году компании выиграть тендер на распространение видеоматериалов о деятельности Днепропетровского областного совета на местных телеканалах на сумму в 1 млн 96 тыс. 197 грн. Кстати, "Бизнес.ком" тогда соперничал, какое-то невероятное совпадение, с ФОП Дворским Дмитрием Александровичем, запросившем за свои услуги на 3800 гривен больше.

И это далеко не первое такое совпадение.

Еще в октябре 2017 года ФОП Антохина Татьяна Анатольевна получила от облсовета 298 тыс. грн на освещение на телеканалах работы депутатов и ее соперником был ФОП Дворский, запросивший на 2000 грн больше.

Еще ранее, в мае 2017 года на работу с телеканалами ФОП Антохина получает 540 тыс. грн, в этот раз конкурентом выступило ЧП "ПР-Команда "Примус", попросившее 545 тыс. грн. Кстати, статус ФОП он получил менее чем за год до победы в тендере – в августе 2016 года и закрыла ровно спустя 4 года.

В октябре и ноябре 2018 года "Бизнес.ком" получает по 99 500 грн на освещение деятельности облсовета, правда без всяких тендеров, хорошо, сумма не предполагает проведения обязательных электронных торгов.

Однако на государственных тендерах Татьяна Антохина зарабатывала не только как ФОП или владелица "Бизнес.ком" и "Бизнес сом". Ей также принадлежит ООО "Пиар-агентство "Спичрайтер", также выигравшее в 2019 году 544 тыс. грн из бюджета на тендерах.

Кстати до января 2019 года ООО "Пиар-агентство "Спичрайтер" принадлежала другим людям, одним из которых являлся управляющий партнёр веб-студии ShiftReset Алексей Гребенник. Кстати и называлась тогда фирма иначе – ООО "Шифттрезет" и изменила название с покупкой ее Татьяной Антохиной в январе 2019 года.

Уже в июне 2019 года ООО "Пиар-агентство "Спичрайтер" победило в своем первом тендере у общественной организации "Развитие молодежи" на сумму 246 300 гривен, а в декабре получила от Днепропетровского облсовета 130 тысяч гривен на изготовление информационных материалов. Впрочем, с тех пор "Пиар-агентство "Спичрайтер" в победах замечено не было.

Кто увидит работу облсовета: о странностях задания

Помимо суммы, которую заказчик готов заплатить за оказание услуги по освещению работы облсовета, в тендере присутствует "техническое задание", которое обязывает исполнителя разместить в электронных СМИ 204 материала о деятельности органа местного самоуправления.

И тут есть одна абсолютно непонятная строка – среди известных как минимум в Днепре электронных СМИ вроде nashemisto.dp.ua, 49000.com.ua, informator.ua, dnpr.com.ua, затесался сайт osn.com.ua или Оперативная служба новостей.

Но что удивительнее всего – именно на последнем сайте предлагается разместить 74 материала из 204 или почти треть. При этом узнать посещаемость сайта при помощи сервиса Be1.ru не удалось, в отличие от других сайтов, чью статистику можно узнать с помощью данного сервиса.

Некоторое представление можно сделать по странице Оперативной службы новостей в Facebook, на которую подписаны 471 человек. Для сравнения на страницу сайта Днепровская панорама dnpr.com.ua подписаны 38 429 человек, а на остальные – еще больше.

Согласно данным сайта Оперативная служба новостей, они находится по адресу: Днепр, улица Мечникова,19, что роднит их с другим днепровским СМИ – ИА "Мост-Днепр", находящемся также по данному адресу и что еще важнее – на двоих у обоих сайтов одни телефоны для связи: (050) 480-27-23 и (068) 480-27-23.

Кроме того, главным редактором Оперативной службы новостей указана Ангелина Мороз, чьи контакты – ФИО, номера телефона и адрес электронной почты совпадают с данными редактора ИА "Мост-Днепр". Наконец, email руководителя медиадепартамента ИА "Мост-Днепр" указан как почта для рекламы в Оперативной службе новостей.

ИА "Мост-Днепр" позиционирует себя как независимое СМИ, учредителем которого является Киевский институт проблем управления им. Горшенина. Насколько связан "Мост-Днепр" с сайтом osn.com.ua и удастся ли материалы Днепропетровского облсовета увидеть и на этом сайте – загадка, впрочем, по аудитории он также уступает другим сайтам – статистика закрыта, а число подписчиков на Facebook у "Моста" 6333 человека.

В целом можно констатировать, что в очередной раз власти Днепра подтверждают славу наибольших любителей в Украине "пропиариться" за бюджетные деньги, или просто вывести их "нужной" фирме, ведь сколько горожан реально увидят "заботу" депутатов облсовета – загадка.

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