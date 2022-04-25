«Космическая команда»: чем заняты сподвижники экс-мэра столицы Леонида Черновецкого

В июне исполнится 10 лет с того времени, как Леонид Черновецкий, пожалуй, наиболее одиозный мэр столицы, подал в отставку с этого поста. Хотя сам политик давно уже не живет в Украине, перемещаясь то в Грузию, то в Израиль, и даже поддерживает агрессию рф против Украины, здесь продолжают жить некоторые члены его "молодой команды". "Комментарии" поинтересовались, как сложилась жизнь у сподвижников Черновецкого спустя 10 лет после его отставки.



Фото Макс Левин

Ирэна Кильчицкая: многодетная мать, зарабатывающая на криптовалюте из россии



Экс-заместитель мэра Ирэна Кильчицкая была одним из самых близких к Черновецкому людей, поскольку работала еще в банке "Правекс", которым будущий мэр руководил до того как возглавил столицу. На посту чиновника Ирэна запомнилась своим ярким внешним видом, предпочтениями одежды мировых брендов, отношениями с мужчинами. В марте 2010 года она покинула "молодую команду" и с тех пор не поменяла стиль своей жизни.



За эти годы Кильчицкая успела родить еще двух детей, правда так и не вступить в брак, продолжить свой светский образ жизни, хвастаясь доходами, правда не уточняя откуда она их получает. А в 2018 году стать объектом внимания СБУ, которое провело в ее офисе обыск из-за дружбы экс-зама Черновецкого с экс-нардепом от Партии регионов Ириной Бережной, погибшей в автокатастрофе.



Завесу над тайной доходов Ирэны Кильчицкой в 2021 году приоткрыли активисты и журналисты, заявившие, что она занимается скупкой биткоинов в Москве, для чего она и связанные с ней бизнесмены переправляют в россию наличные доллары. Этой деятельностью по мнению активистов должен был заняться Офис Генерального прокурора Украины, однако каких-то проблем у экс-зама Черновецкой это обращение не вызвало.



"Непотопляемая" Алла Шлапак: из депутатов в волонтеры



Другой экс-член команды Леонида Черновецкого – Алла Шлапак, всю свою карьеру демонстрирует яркий пример политической эквилибристики и умения со всеми договариваться. В 2006 году будучи депутатом горсовета от Блока Черновецкого она быстро стала важным членом команды мэра, поднявшись до статуса и. о. заммэра, отвечавшего за социальное направление деятельности столицы.



На этом посту Алла Шлапак и получила свой главный актив – своего рода "банк данных" на наиболее подверженные к агитации и популизму категории избирателей – пенсионеров. С этим активом она в 2014 году влилась в "Единство" экс-мэра столицы Александра Омельченко, попробовав перед этим силы в "УДАРе". В 2018 году она перешла в "Батькивщину" и на местных выборах 2020 года стала депутатом от этой политсилы.



Но вместе с тем на выборах она "засветилась" и в "Слуге народа", когда в 2020 году нынешний министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, а тогда кандидат в мэры столицы Ирина Верещук, назвала ее главой "теневого" партийного штаба нардепа Николая Тищенко.

С началом российской агрессии против Украины Алла Шлапак стала волонтером, занявшись организацией гуманитарной помощи военным, детским и родильным домам.



Братья Супруненко – куют капиталы



Родные братья Александр и Вячеслав Супруненко также были членами команды Черновецкого, а Вячеслав был женат на дочери экс-мэра Кристине. Правда после ослабления позиций тестя Вячеслав был объявлен в розыск, а супруга с ним развелась.



После Евромайдана дела братьев пошли в гору: Вячеслав вернулся в Украину, а старший брат Александр во второй раз стал народным депутатом Украины, правда одно время и подозревался ГПУ в уклонении от налогов. Налоговая же требовала от политика доплатить 50 млн грн налогов. В 2018 году совокупное состояние братьев оценивали в 48 миллионов долларов.



На внеочередных выборах 2019 года Александр Супруненко зарегистрировался одним из первых, однако проиграл, а вот на местных выборах в 2020 году баллотироваться не стал. С тех пор братья сосредоточились на бизнесе, что находит свое отражение в СМИ.



Фамилии братьев и принадлежащих им фирм то и дело упоминаются столичными СМИ в вязке со скандалами касающихся столичной земли и строительства. А в качестве "крыши" в Киевгорсовете звучит фамилия депутата от "Единства" Юрия Грымчака.



Денис Комарницкий: смотрящий за Киевом



Пожалуй, наилучшая карьера из "птенцов гнезда Черновецкого" сложилась у бывшего главы фракции Блока Черновецкого в Киевгорсовете Денисе Комарницкого. И это несмотря на то, что еще в 2012 году он получил 2 года условно за избиение с грабежом, совершенные еще в 2005 году.



С тех пор он прошел длинный и не всегда заметный путь от бизнесмена до "смотрящего за Киевом". Об этой его новой роли публично заговорили осенью 2019 года, когда СБУ провела обыск в офисе одной из его фирм.



Еще громче обо всем этом заговорили летом 2020 года, после того как проект журналистских расследований Бигус.инфо сообщил, со ссылкой на документы, якобы изъятые в 2019 году и переданные нардепом Гео Леросом, о многомиллиардных тендерах по столице, которые выигрывались фирмами Комарницкого.



Согласно опубликованным документам, порядка 40 фирм, входящих в орбиту влияния Комарницкого получили многомиллиардные подряды из городского бюджета на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий. Общая сумма полученных бюджетных средств – около 13 миллиардов гривен.



Помимо этого, по данным "Экономической правды", Денис Комарницкий участвует фактически в деятельности всех строительных компаний столицы и очевидно, имеет в этом свой интерес. Политической же "крышей" экс-соратника Черновецкого в СМИ обычно называют нардепа от "Слуги народа" и главу Киевской городской партийной организации Николая Тищенко. Во всяком случае так заявлял все тот же нардеп Гео Лерос.



Впрочем, сам президент Владимир Зеленский публично опроверг возможности существования "смотрящих" в столице или любом другом городе страны.



Денис Басс: из заммэров в строительные магнаты, российские



Пусть и не так сильно, но тоже более чем удачно, преуспел бывший первый заместитель Леонида Черновецкого – Денис Басс. Еще летом 2010 года он подал в отставку, а спустя 2 года он переехал в Российскую Федерацию, где стал руководителем компании "Интурист" и должен был руководить гостиничным бизнесом.



Весной 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев, где он сразу же занялся строительным бизнесом, в частности, купил у столичного застройщика Василия Хмельницкого здание Киевпроекта в центре Киева.



Также бизнесмена связывают с покупкой в столице ресторанов, планами по строительству небоскреба у дворца "Украина", скандалом связанным со строительством ТРЦ April City.



Любопытно, что помимо украинских активов Денису Бассу принадлежит мощный строительный бизнес в рф – речь идет о компании "St Michael", которую он контролирует через ООО "Святой Михаил инвест", на 100% принадлежащей лично ему.



Последней сделкой в россии, о которой писали СМИ, была покупка "St Michael" бывшей дачи маршала Толбухина примерно за сумму от 350 до 900 млн рос. рублей, эквивалент 130-336 млн грн.



Сергей Березенко – возможны проблемы



Еще один член команды Черновецкого – Сергей Березенко, лидер молодежного крыла Блока Черновецкого и депутат Киевгорсовета, а позднее стал начальником Главного управления по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации.



В 2012 году Березенко работал в команде будущего президента Украины Петра Порошенко, успел поруководить Государственным управлением делами, а в 2015 году в ходе скандальных выборов стать народным депутатом по мажоритарному округу в Чернигове. В Верховной Раде стал заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко, правда на выборах 2019 года места в парламенте ему не нашлось.



29 декабря у Сергея Березенко проводили обыск, как объяснили в "Евросолидарности", тем самым якобы пытались оказать давление на политсилу и Петра Порошенко лично. Впрочем, с началом войны с россией о нем пока явно забыли.



Словом, у большинства членов "молодой команды" все обстоит по-прежнему, они продолжают процветать, просто сменив "партийные флаги" и команды, используя опыт полученный 10 лет назад в команде Леонида Черновецкого.

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