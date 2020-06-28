Конституция в интересах своего гаранта: почему Основной закон Украины — вечный повод для политических споров

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В мире хватает стран, которые неплохо справляются и без Основного закона, довольствуясь целой “солянкой” норм конституционного характера, разбросанных среди целой вереницы правовых актов. Это Великобритания, Канада, Швеция, Израиль и ещё несколько стран, включая Саудовскую Аравию, где статус наивысшей юридической силы принадлежит священной книге мусульман – Корану, а также Сан-Марино, использующее в качестве одного из неизменных государствообразующих документов статут республики, датируемый началом XVII века. Однако все эти исключения лишь подтверждают основное правило – полностью обходиться без свода законов и правил ни одно государство не может.



Конституция, рождённая в муках

Сказать, что Конституция Украины стала плодом долгих и мучительных родов – значит не сказать ничего. Отец украинской государственности – Леонид Кравчук – ещё до провозглашения независимости смекнул, что доставшаяся в наследство от советской республики Конституция УССР редакции 1978 года не совсем то, что нужно молодому и самостоятельному государству, поэтому за основной закон в июне 1991 года была принята “Концепция новой Конституции”. В последующие 3 года проект не раз перерабатывался и дополнялся, а после политического кризиса и прихода к власти Леонида Кучмы весь прогресс обнулился. Писать новую Конституцию начали заново, отправив в мусорный ящик такие смелые статьи как, например, законное право на политический протест граждан из редакции 1993 года.

“Ахиллесовой пятой” концепций обоих первых президентов были вовсе не права населения, а заложенные в них с самого начала противоречия между ветвями власти в треугольнике “глава государства-парламент-правительство”, и если Кравчук пытался подобраться к модели “президентской республики” окольными путями, то его преемник – Кучма – без лишних стеснений решил “протащить” через парламент вариант Конституции, наделяющий президента масштабными полномочиями. Роль Верховной Рады в его редакции сводилась к декоративной. Воплотить задуманное глава государства собирался 27 июня через вынесение проекта на всеукраинский референдум, о чём официально было оглашено на внеочередном заседании СНБО. Итоги народного волеизъявления были вполне предсказуемыми, а вслед за ними должен был последовать роспуск парламента. По адресу Грушевского, 5 на такую перспективу смотрели без особого оптимизма, поэтому разработали собственную более мягкую версию Основного закона, экстренное принятие которого на заседании Верховной Рады в ночь с 27 на 28 июня 1996 года и стало развязкой президентско-парламентского клинча.

Самые жаркие споры разгорелись по поводу государственной символики (коммунисты были категорически против трезубца и жёлто-голубого флага), а также полуострова Крым (национал-демократы настаивали на статусе обычной области без всяких признаков автономии). Добиться большинства голосов по обеим статьям удалось только к утру.

“Мемами” судьбоносной ночи стали фраза из советского фильма “Кавказская пленница” – “Нам отсюда или в ЗАГС или к прокурору”, которую время от времени повторял тогдашний спикер Александр Мороз нескладно голосующим депутатам, и предложение праздновать День Конституции два дня подряд от члена парламента с говорящей фамилией Свято из Хмельницкой области.

Конституционное “перетягивание одеяла”

Кучма сделал вид, что всё так и было задумано, явившись под утро голосования и попросив у парламента прощения за чересчур “некорректную стимуляцию процесса”, но при этом о своих планах создания “суперпрезидентской” республики он не забыл. В 2000 году был проведён всеукраинский референдум о поправках в Конституцию, где на голосование были вынесены те же положения, что и четырьмя годами ранее: двухпалатный парламент, сокращение депутатов до 300 и снятие с них неприкосновенности. Инициатива, названная организаторами народной, действительно получила широкую поддержку среди украинцев, набрав более 80% голосов, однако в Конституционном суде похоронили надежды на “абсолютное президентство”, заявив, что без одобрения Рады результаты референдума не имеют юридической силы.

Потерпел фиаско и “План Б”, полностью противоположный предыдущему, по которому он собирался ослабить власть президента. План состоял в расширении конституционных прав премьер-министра, а также переформатировании парламента и был рассчитан на то, что Кучма сможет контролировать власть в стране, даже не будучи избранным на третий срок. На его реализацию не хватило голосов, а на дальнейшие конституционные ухищрения – времени. Эпоха Кучмы закончилась “Оранжевой революцией” и приходом Виктора Ющенко, с ходу передавшего часть полномочий президента Верховной Раде и установившего обещанную оппозицией модель парламентско-президентской республики.

Изменения на пользу не пошли, а только обострили противостояние между главой государства и вертикалями власти. Сначала это привело к досрочными выборам в Раду, а затем переросло в перманентный конфликт Ющенко с премьер-министром Юлией Тимошенко. Интересно, что на излёте своей каденции президент искал пути внесения в Основной закон очередных поправок. Осенью 2009 года он инициировал всенародное обсуждение изменений в Конституции и даже успел выпустить анкету для опроса населения, где после небольшого вступления о невозможности проводить реформы в создавшихся условиях были вынесены вопросы об отношении опрашиваемых к депутатской неприкосновенности, сокращению парламента и избранию в Раду по открытым спискам.

4-й президент Украины Виктор Янукович в отличие от предшественника церемониться с оппозиционной версией Основного закона не стал. После отказа от идеи с проведением очередного референдума “регионалы” под косые взгляды Венецианской комиссии просто оспорили реформу в Конституционном суде и “откатили” Конституцию до предыдущей версии 1996 года. Как ни странно, но во времена своего премьерства в правительстве Ющенко Янукович не раз высказывался в поддержку парламентско-президентской модели правления, называя её наиболее эффективной, что очень точно можно описать фразой о точке зрения, зависящей от места сидения.

Новый конституционный поворот

С 2014 года для Конституции Украины началась новая эра – после расстрела людей на Майдане парламент проголосовал за восстановление редакции Основного закона 2004 года, и уже вторую президентскую каденцию подряд, вопреки сложившейся традиции, к этому вопросу никто не возвращается. Впрочем, оставлять государствообразующий документ в покое никто не собирается.

В июле 2015 года президент Пётр Порошенко презентовал “децентрализационный” пакет изменений в Конституцию, которым предусматривался отход от централизованной модели управления государством и введение новой система территориальной организации власти. Наибольшие споры в парламенте вызвал его 18 пункт, где упоминалось о принятии отдельного закона о местном самоуправлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что многие восприняли как угрозу целостности Украины и фактическую легализацию ОРДЛО.

Мнение достаточно спорное, особенно если учесть, что ежегодное продление закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” воспринималось до этого теми же самыми людьми без особой паники. Тем не менее, после массовых столкновений с радикалами под стенами Верховной Рады, в ходе которых погибло четверо нацгвардейцев, о принятии поправок было решено не вспоминать. Петру Порошенко всё же удалось оставить после себя след в Конституции – благодаря его стараниям изменилась преамбула Основного закона, где была закреплена “европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины”, а глава государства становился ещё и гарантом курса на вступление в НАТО и ЕС.

За внесение новых поправок новый глава государства Владимир Зеленский взялся достаточно бодро, одним махом осуществив многолетнюю мечту украинских президентов – отмену депутатской неприкосновенности. Правда, с оговоркой, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах. Оказавшись на Банковой бывший актёр “Студии Квартал-95” вообще фонтанировал идеями для изменений в Основной закон. Он предлагал уменьшить численность ВРУ, лишать депутатских полномочий за прогулы и “кнопкодавство”, настаивал на праве президента назначать глав НАБУ и ГБР, а также презентовал собственное видение децентрализации страны с округами вместо ОГА и префектами. Очередную реформу местного самоуправления раскритиковали в Евросоюзе, а остальные инициативы напоролись на скептицизм Конституционного суда. Сейчас решается судьба внесения поправки о праве народа Украины на законодательную инициативу в 93 статью Конституции. 18 июня текущего года законопроект был принят в первом чтении и отправлен на доработку. Проведение референдумов в Украине – вопрос не менее болезненный, чем споры о модели управления, поэтому баталии за будущее народовластия ещё впереди.

Ранее "Комментарии" разбирались в таком явлении, как попрание закона в Украине. Мы выясняли, почему это стало возможным в нашей стране и к чему может привести.

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