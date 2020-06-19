Три миллиона подписей и две трети территории: что следует знать о механизме референдума от Зеленского

Согласно принятому в первом чтении законопроекту о всеукраинском референдуме, для общегосударственного обсуждения нужны 300 подписей инициативной группы, а затем 3 млн подписей при условии, что в сборе участвовали 2/3 всех административно-территориальных единиц Украины. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" этот механизм для запуска референдума.

"Любой закон должен включать в себя все ограничения, принятые в Конституции"

Преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук отмечает, что принятие закона о референдуме – ключевое положение предвыборной программы президента Зеленского.

"Его ждут, от него нельзя отказаться. Но следует помнить, что Конституция и практика европейских стран накладывают серьезные ограничения на то, каким может быть этот закон, – подчеркивает политолог. – В частности, Конституционный суд Украины ранее уже отменял принятый Радой закон о референдуме в 2012 году. Потому любой закон должен включать в себя все ограничения, принятые в Конституции. И учитывать практику проведения референдумов в Европе. Также референдум не может подменять законодательную работу парламента".

Потому, уверен Петр Олещук, для начала нужно принять закон, который начнет действовать. А потом уже можно будет смотреть на практику его реализации.

"Тем более, что закон о референдуме – лишь одна из составных пакета законопроектов о народовластии, который также предусматривает местные референдумы и электронные петиции, – напоминает эксперт. – Потому законодательное регулирование прямой демократии важно, но также важно, чтобы оно было сделано юридически "гладко"… Что касается ограничения по сбору подписей, то это коррелируются с мировой практикой проведения референдумов по народной инициативе. Это отсекает любые "случайные" инициативы, оставляя при этом возможность для волеизъявления".

"Референдум может стать опасным инструментом, направленным на раскол общества"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов поддерживает "предохранители", которые заложены в законе о референдуме касательно его реализации.

"Понятно, что инициативная группа в составе 300 человек соберется без проблем. Тут особого значения плюс-минус сотня не имеет. А вот три миллиона подписей в 2/3 всех административно-территориальных единиц Украины – это хорошо, – считает Валерий Дымов. – Участие бОльшей части страны, представителей многих регионов в запуске механизма референдума позволит минимизировать риски "народовластия". Которое в руках манипуляторов-политиков может стать опасным инструментом, направленным на раскол общества. Ведь проведение референдума, который теоретически может дать прямо противоположные результаты в разных регионах, способно спровоцировать гражданский конфликт. И зарубежные кураторы ряда как бы украинских политсил и "общественных течений" не преминут этим воспользоваться".

По словам эксперта, слова "референдум" и "народовластие" имеют позитивный оттенок. Своеобразный магнит. Но за всем этим кроются серьезные риски.

"К примеру, за словом "мир" может прятаться "капитуляция" (или как у Оруэлла – "война"). И потому результаты референдумов нередко приводят к последствиям, ничего общего с народовластием не имеющим. Даже наоборот, – отмечает Валерий Дымов. – Можно вспомнить аншлюс Австрии, референдумы Гитлера, волеизъявления в Парагвае и так далее. Или же аннексию Крыма, которая также была "освящена" словом "референдум". Можно вспомнить и донбасские "референдумы"… Проведение непродуманного, не имеющего массы предохранителей референдума в воюющей стране, как у нас, может стоить нашего единства, нашей независимости. А потому важно прописать как можно больше защитных механизмов. Не только касательно вопросов, которые нельзя выносить на всеукраинское обсуждение. Но и касательно самой подготовки референдума. Надеюсь, что ко второму чтению эти механизмы станут еще жестче".

"В таком виде, как сейчас, закон – это формальность"

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что закон о референдуме в президентской редакции выхолощен до предела.

"В нем де-факто сознательно заложена целая система положений, направленных на сдерживание любых референдумных инициатив снизу, не одобренных властью. В таком виде, как сейчас, закон – это формальность, призванная скрыть желание президентских людей взять референдумы и саму тему, связанную с их проведением, под свой жесткий контроль", – поясняет эксперт.

Механизм запуска референдума, по словам Павла Рудякова, – лишь техническая деталь.

"В наших реалиях, при желании, эти условия вполне можно выполнить. Но даже такая, вроде бы, мелочь – тоже важна в общем контексте. И это тоже – один из инструментов сдерживания инициативы снизу", – резюмирует политолог.

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