Закон о референдуме: Зеленский выполнил свое обещание или создал новые проблемы

На сайте Верховной Рады 9 июня появился текст законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о народовластии. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложения главы государства по части Всеукраинского референдума.

"Зеленский выполнил одно из ключевых своих обещаний"

Политтехнолог Олег Постернак, комментируя проект закона Украины "О народовластии через всеукраинский референдум", подчеркнул, что прошлое законодательство о референдумах выписывалось под политическую конъюнктуру.

"Поэтому неудивительно, что в 2018 году Конституционный Суд признал закон о референдуме неконституционным, – отмечает эксперт. – Почти 30 лет среди юристов и политиков шли баталии относительно толкования норм Конституции о референдуме. Были попытки использовать инструментарий референдумов в узких политико-партийных интересах по вопросам НАТО, земли и так далее. И только сейчас появилась реальная возможность "заякорить" фундаментальный конституционный закон, сделав его органичным и функциональным инструментом прямой демократии".

В этом отношении президент Зеленский выполнил одно из ключевых своих обещаний и внес в Раду проект закона о народовластии, считает политтехнолог.

"Отрадно, что проект прошел длительную подготовку и обсуждение, к которому были подключены Национальная академия правовых наук, ученые-конституционалисты, международная организация IFES, Венецианская комиссия. Он получил положительную оценку со стороны Швейцарии – страны с образцовой прямой демократией, – отмечает Олег Постернак. – Проект закона, действительно, выписан очень профессионально. В случае его принятия парламентом, он станет революцией в украинском конституционном праве, так как разрушит многолетнюю монополию клановых элит на принятие государственных решений".

Гражданское общество, считает эксперт, получит хорошо прописанный механизм влияния на политику, что положительно повлияет на укрепление демократической практики и активистской политической культуры.

"Также следует заметить, что впервые в истории референдумов в Украине предполагается внедрить инструмент электронного голосования с полным учетом возможных угроз с точки зрения кибербезопасности, – говорит Олег Постернак. – Один из самых важных пунктов, который вызывал многолетние споры юристов и политиков – статья 4, которая устанавливает, что решение референдума не требуют утверждения каким бы то ни было государственным органом. Также в законопроекте есть конкретных предохранители, которые не позволят использовать временно оккупированные территории для влияния на организацию и проведение референдумов. Большинство норм, касающихся организации референдума, очень похожи на аналогичные нормы Избирательного кодекса".

"Люди получат реальную возможность влиять на ключевые решения в государстве"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что Зеленский выполнил обещание, которое было одним из ключевых.

"Он внес законопроект, способствующий народовластию. Теперь решение за парламентом, – подчеркивает эксперт. – Уверен, президент будет активно лоббировать принятие законопроекта. В том числе потому, что тот должен остановить жесткую критику в адрес Зеленского насчет того, что он не решится подавать подобный законопроект. В какой-то мере это упреждает политический кризис, особенно в свете местных выборов, когда местные элиты стараются ослабить центр. К тому же, "Европейская солидарность" и ОПЗЖ утратят опоры для критики партии власти и президента. Сам же Зеленский будет строить медийную капанию как раз на инициативах касательно народовластии".

Принятие этого закона, а также возможное принятие ряда других важных – отзыв депутатов, местные референдум, электронные петиции – идет в общей тенденции перехода к электронному голосованию, считает Владислав Дзивидзинский.

"Власть анонсировали принятие закона о всеукраинском референдуме в пределах этой сессии. Это даст рычаги для реального народовластия, – уверен эксперт УИП. – Обращает на себя внимание широкая группа участников, которая может инициировать референдум (не только политики, но и общественные организации), а также, что результаты референдума обязательны для принятия. А не как у нас было в 2000 году, когда народ поддержал определенные предложения, вынесенные на референдум, а парламент их проигнорировал. В случае принятие закона в таком виде, люди получат реальную возможность влиять на ключевые решения в государстве. Это – существенный шаг к развитию демократии".

По словам эксперта, проект закона детально регулирует вопросы проведения референдума.

"Всё выписано так, чтобы не было соблазнов признать те или иные моменты предлагаемого документа неконституционными, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Позитивно и то, что прошли широкие консультации, международная экспертиза. Привлекли даже Швейцарию, которая является страной-эталоном проведения референдумов. Это дает повод предполагать, что в отличие от законов, принятых ранее в турборежиме, данный законопроект будет достаточно грамотным и сбалансированным".

Эксперт УИП отмечает, к дискуссии вокруг законопроекта призывали приобщиться и политических оппонентов, чтобы учесть их мнение и снизить возможности для критики.

"После принятия изменений в Избирательный кодекс (планируется в июле) там могут прописать возможность электронного голосования. Таким образом, Зеленский и монобольшинство начинают практику электронного волеизъявления по разным вопросам. Включая электронный референдум, – говорит Владислав Дзивидзинский. – Это дает возможность трансформировать электоральное поле, бороться против грязных технологий (скупки на местах), которые работают во время всех выборов, и могут искривлять мнение на том же референдуме. С моей точки зрения, предлагаемый инструмент электронного волеизъявления – мощный камень в фундамент построения электронной демократии".

"Вскоре нас ждет референдум по Донбассу"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров называет важным и ожидаемым шагом заполнение лакуны (от лат. lacuna – "углубление", "впадина", в данном контексте – "прореха") в законодательстве, зиявшей на месте отмененного Закона о всеукраинском референдуме.

"Это – если говорить о факте. Если же обратиться к форме и содержанию, то впечатления возникают противоречивые, – подчеркивает эксперт. – С одной стороны, пафос названия заставляет перед прочтением представить себе систему мер, действительно имплементирующих партисипативные подходы (предполагает активное участие граждан в управлении и использование определенных социальных технологий – ред.) в различных сферах жизни общества. Но реалии "намного суровей". Оказывается, народовластие – это только референдум. И – только всеукраинский". А местные референдумы, которые могли бы стать инструментом "мягкого" решения многих болезненных проблем, раскалывающих общество, через голосования в регионах (таким образом, снимающих и головную боль центральных властей, и противоречия в восприятии этих проблем различных территориальных и социальных групп) остались за бортом внимания инициаторов законопроекта".

Еще одним фактором, вызывающим сомнение, является, по мнению Андрея Бодрова, появление положений о подготовке системы, позволяющей проводить референдум дистанционным способом.

"Это абсолютная новелла. И, вроде бы, прогрессистский шаг. Но именно он способен вызывать перекосы в репрезентации точек зрения, оставляя за бортом таких голосований старшевозрастную аудиторию, – считает политконсультант. – Устоявшееся недоверие к "чистоплотности" власти в деле проведения различных плебисцитов, накладываясь на невозможность воочию видеть процедуры сбора мнений, вряд ли обеспечит этой инициативе поддержку".

Скорее наоборот, уверен эксперт: каждая из аудиторий, мнение которой окажется в меньшинстве, будет иметь возможность апеллировать к "чистоте процесса".

"Появление в перечне проблем, которые могут выноситься на референдум, в том числе, и вопросов изменения территории государства, наталкивают на мысль о том, что "для этого всё и писалось". Неотложность законопроекта, определенная президентом, внесение инициативы по дистанционному голосованию, закрепление возможности голосовать территориальные изменения – всё это, в совокупности, наталкивает на размышления о том, что вскоре нас ждет референдум по Донбассу (Крым, скорее всего, оставят пока в стороне). Возможность интернет-голосования, вероятно, закладывается под "легализацию" мысли о возможности участия в нем и граждан, проживающих на неподконтрольных территориях", – отмечает Андрей Бодров.

Будет ли референдум "честным" способом определения позиции граждан к проблеме войны на востоке или же он станет инструментом "доказательства" мировому сообществу непримиримой по отношению к территориальным потерям позиции украинцев – покажет жизнь, резюмирует эксперт.

Напомним, законопроект о всеукраинском референдуме Зеленский зарегистрировал как неотложный.

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