Кому война, а кому миллионы: все дороги ведут к Андрею Садовому

В Украине второй год идет полномасштабная война, но если одни своими действиями как могут, так и помогают стране, армии, фронту выстоять и одержать победу, то другие видят в войне возможность обогащения и стараются не упустить "свой шанс".

Андрей Садовый. Фото: из открытых источников

С участием окружения мэра Львова Андрея Садового и самого главы города разгорается и внутренний, и международный скандал. Первый касается растраты средств из городского бюджета. Второй связан с махинациями с гуманитарной помощью. Но обо все по порядку.

Премии в обход закона

Депутат Алексей Резник во время сессии Львовского городского совета 25 мая зачитал обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Депутат просит правоохранительные органы проверить законность систематического премирования заместителей городского головы без решений совета.

Согласно Регламенту, вопрос о премировании заместителей городского головы должен рассматриваться и обсуждаться на пленарном заседании Совета не реже одного раза в квартал. При этом соответствующий заместитель городского головы должен предоставить отчет. Также обязательно принятие постановления о премировании или отказе в премировании соответствующего заместителя городского головы.

Из документов Львовского городского совета о премировании заместителей председателя Львовского городского совета следует, что заместителям начисляли премии на основании Распоряжений городского головы. Документы были подписаны лично Андреем Садовым вопреки требованиям, предусмотренным Регламентом. Такие действия, по мнению депутатского корпуса, привели к растрате средств из бюджета города.

Следовательно, депутатский корпус видит в действиях мэра коррупционную составляющую и обращается в НАПК для проведения проверки деятельности городского головы г. Львова на предмет наличия коррупционного правонарушения.

Миллионы на благотворительность или в карман

Вопрос гуманитарной помощь, которую Украина получает с начала войны, чрезвычайно актуален. Ведь ее объемы сократились в десятки раз и, не исключено, что это может быть связано с публичными расследованиями махинаций с гуманитаркой.

За первые месяцы войны украинская прокуратура расследовала 74 уголовных дела, связанных с хищением и торговлей гуманитарной помощью. А на начало августа их количество увеличилось до 247 уголовных. Согласно данным МВД больше всего вопросов возникает при распределении гуманитарки в Киеве и Львовской области.

В громкий международный скандал попал и экс-заместитель мэра Львова Андрея Садового, а ныне волонтер и "благотворитель" Геннадий Васькив. Васькив несколько лет проработал в горсовете в команде Андрея Садового. Теперь его благотворительный фонд All For Victory ("Все для перемоги") связывают с многомиллионными махинациями, в которых может оказаться замешаной и депутат парламента Эстонии Йоханна-Мария Лехтме.

7 марта 2022 года была создана Крупнейшая благотворительная организация Эстонии НКО Slava Ukraini ("Слава Украине"), а через девять дней, 16 марта, состоялся благотворительный концерт, на котором за одну ночь собрали феноменальную сумму 700 000 евро. Многие оказывали поддержку некоммерческой организации, лицом которой стала Йоханна-Мария Лехтме — депутат парламента Эстонии.

НКО "Слава Украине" за время своей деятельности получило от жителей Эстонии пожертвований на общую сумму более 6,5 миллионов евро. Из них 1,5 млн евро были перечислены фирме IC Construction.

Именно с началом полномасштабной войны в Украине началась активная деятельность коммерческой организации IC Construction. По данным YouControl, компания IC Construction ("Айси Констракшн") была зарегистрирована во Львове осенью 2021 как коммерческая организация с основным видом деятельности – "организация строительства зданий". С началом войны фирма переориентировалась со строительства на благотворительность, при этом оставшись коммерческой. В прошлом году доход от продаж компании составил 41,7 млн гривен, то есть около 1 млн евро, из которых чистая прибыль — 9,3 млн гривен, или около 250 000 евро.

"В центре скандала оказалось некоммерческое объединение All For Victory ("Все для Перемоги"), известное как главный партнер Slava Ukraini в Украине, а также компания IC Construction, связанная с топ-руководством All For Victory. Обе организации имеют отношение к бывшим высокопоставленным чиновникам Львовской горадминистрации и подчиненным мэра Львова Андрея Садового. Как выяснилось, основная часть денег, более 1 млн евро, была переведена со счета Slava Ukraini на счет частной компании IC Construction", — пишет ERR c ссылкой на EPL .

По данным газеты, возглавляет All For Victory Геннадий Васькив, "близкий друг" Йоханны-Марии Лехтме, исполнительного директора Slava Ukraini, а исполнительным директором компании IC Construction, которая имеет очень широкий спектр деятельности, является Роман Панасюк, бывший соратник Васькива во Львовской горадминистрации.

Об активном сотрудничестве упомянутых львовских организаций и эстонского фонда Slava Ukraini свидетельствует большое количество сообщений в соцсетях и совместных фото Геннадия Васькива, Йоханны-Марии Лехтме и Романа Панасюка.

Важно отметить, что Йоханна-Мария Лехтме, которая может оказаться замешанной в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО "Слава Украине", на предыдущем месте работы была уличена в растрате средств. Об этом рассказала учредитель коммуникационной компании Miltton Анника Аррас. По ее словам, Лехтме во время работы на Аррас в проекте EWA (Европейская женская академия) подавала подложные документы о расходах, что повлекло за собой нецелевое использование "четырехзначной суммы евро". Но об этом случае узнали позднее, когда Лехтме уже работала в Miltton, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Хорошее прикрытие

Главный информатор по делу о присвоении средств НКО "Слава Украине" Александр Чернов рассказал журналистам издания ETV+ , что стоимость всех сделок фонда была завышена, и его глава – Йоханна-Мария Лехтме – якобы знала об этом.

Александр Чернов был директором украинской фирмы IC Construction, которая выставляла счета эстонскому фонду "Слава Украине" за покупку товаров и различные услуги. Сегодня он эту должность не занимает и говорит, что и в то время был номинальным директором, а реально фирмой управлял ее владелец – Геннадий Васькив, который также является главой фонда All for Victory. Именно с этим фондом плотно сотрудничала некоммерческая организация из Эстонии "Слава Украине". Чернов рассказал о "присвоении" денег из благотворительного фонда. По его словам, каждая проводимая сделка шла по завышенной цене, а разница якобы оседала в карманах бенефициаров.

"После 17-18 марта я разговаривал с представителями правоохранительных органов в Львове. И я им сказал об этом. Они записали все. Я сказал им, что если они взломали компьютер, то им все известно, и у меня будут проблемы. Ну, меня могут просто убрать. Сказали, мы с вами свяжемся. И со мной не связались. Для меня это удивительно. Просто удивительно, ну, потому что это Львов. Скорее всего, там связи большие" — рассказал в интервью эстонскому изданию ERR Чернов.

Из рассказа Чернова напрашивается вывод, что у Васькива — хорошее прикрытие, то ли в правоохоронных органах, то ли в лице его бывшего руководителя и львовского градоначальника Андрея Садового, ведь такие многомиллионные схемы не могут остаться незамеченными.

Стоит отметить, что это далеко не первый скандал с участием львовян: так на Львовской таможне обнаружили контрабанду, которая ввозилась в Украину под видом гуманитарной помощи. Также известны случаи вымогательства "откатов" о т волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины.

Сам же мэр Львова Андрей Садовый выступил с острой критикой в адрес международных гуманитарных организаций, которые, по его словам, недостаточно были подготовлены на случай вооруженного вторжения России в Украину.

Да и корректным поведением похвастаться Садовый не может, несмотря уже на четвертую каденцию на посту мэра Львова. Так летом прошлого года, на первом после полномасштабного вторжения России в Украину заседании горсовета, Андрей Садовый грубо нарушил регламент. Во время рассмотрения постановления, запрещающего лояльному к нему исполкому тратить бесконтрольно деньги из местного бюджета, Садовый поставил его на голосование без обсуждения и доклада.

Также вопросы к местным властям возникли и из-за кредита, который город Львов решил взять во время войны у ЕБРР. В декабре 2022 года горсовет решил, что нужно брать кредит в 25 миллионов евро как экстренную финансовую помощь для обеспечения функционирования муниципальной инфраструктуры города в условиях военного кризиса.

Однако уже в текущем году данное решение, инициированное Садовым, вызвало горячие споры из-за выделения 35 миллионов 400 тысяч гривен из местного бюджета на обслуживание кредитного договора, заключенного между Львовом и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). И комиссия финансов и планированию бизнеса не поддержала просьбу департамента финансовой политики Львовского горсовета по выделению этих средств. А исполкомитет Львовского городского совета в нарушение законодательства и подзаконных актов дал разрешение на получение данного кредита. А согласно статье 42 ЗУ "О местном самоуправлении", за такие действия исполкома депутаты должны были выразить ему недоверие и распустить исполнительный комитет Львовского городского совета.

Как говорится, кому война, а кому мать родная. Пока одни защищают нашу родину ценой своей жизни, другие безбожно наживаются на человеческом горе.