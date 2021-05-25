Депутатский бизнес: может ли это пойти на пользу Украине



















Многие украинские парламентарии и политики имеют или имели собственный бизнес. И побороть эту тенденцию у властей пока не получается.

Руслан Горбенко. Фото из открытых источников

Правда, следует различать такие бизнесы. Одни – растут (или даже появились) благодаря получению власти и негласного влияния определенного человека (группы) на финансовые потоки в государстве. Другие – и так были достаточно успешными и самодостаточными, но после избрания их учредители вздохнули с облегчением, поскольку перестали быть объектом "экономического террора" со стороны контролирующих органов.

Так может ли это явление привнести в отечественную экономику что-то позитивное, хотя бы в рамках одной отрасли, расширив внутреннее производство, увеличив экспорт, наконец-то заставить всех признать, что экономический протекционизм это правильно?

Во многих странах, где появились автомобильные гиганты, на первых этапах их развития государство помогало им поставив задачу "стать мировыми лидерами".

"Комментарии" решили разобраться с семейным бизнесом нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, который стоит сегодня на пути расширения производства автомобильных и других шин в Украине.

Из Луганска в столицу

Родившийся в 1979 году будущий политик уже в 90-х занялся бизнесом, став частным предпринимателем в 1998 году.

Шинный бизнес семьи Горбенко начался с отдельных закупок и транспортировки из Германии в Украину подержанных шин. Семья развивала постепенно собственную материальную базу, строя шинные склады и магазины.

Руслан Горбенко учился в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля, закончил аспирантуру, а в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию став кандидатом экономических наук.

В 2010 году Руслан Горбенко регистрирует компанию "Интергума 2010". Так начинается то, что позднее станет группой компаний "Интершина". Параллельно пробует силы в политике, став депутатом Луганского горсовета.

К 2014 году, по данным информационно-аналитической платформы YouControl, предприниматель является учредителем и соучредителем семи фирм, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли шинами. Однако вслед за этим происходит вооруженный конфликт на Донбассе, бизнесмен с сотрудниками перебирается в столицу, помогает им обустроиться на новом месте, строит для них общежитие. Впрочем, не обошлось без потерь – по двум компаниям приходится начать процедуру ликвидации. На оккупированных территориях разрушены и потеряны активы: склады и магазины на территории Луганской и Донецкой областей.

В столице Руслан Горбенко продолжает активно заниматься бизнесом, регистрирует компанию ООО "Интершина УА", которая станет базовой для группы компаний "Интершина" и пробует свои силы на государственных тендерах.

По итогам 2015 года ООО "Интершина УА" выигрывает тендера на поставку автомобильных шин и сопутствующих товаров на 26,8 млн грн, что не вызывает каких-то претензий со стороны контролирующих органов. В 2015 году система "Прозорро" только запускалась и основным критерием для победы в торгах была цена, благодаря чему компания Горбенко выигрывала с ценами на 40% меньше, чем у конкурентов.

Уже в следующем 2016 году Руслан Горбенко решает заняться производством, обратив внимание на одного из крупнейших в советское время производителя шин. К 2016 году созданный на базе завода Днепропетровский шинный завод ОАО "Днепрошина" обанкротился, а его работники пытались получить долги по заработной плате. Само же предприятие напоминает съемочную площадку о фильмах про Апокалипсис.

В итоге в том же году ООО "Интершина УА" выкупила часть пресс-форм предприятия, а также приобрела права на ТМ "Днепрошина". Производство шин было запущено на промышленных площадках партнеров по off-take договорам с использованием собственного оборудования и пресс-форм: собственные бренды Estrada, Snaga, ТМ Dniproshina — на Белоцерковском шинном заводе ROSAVA; собственный бренд Dniproshina — на Бобруйском шинном заводе (Республика Беларусь).

Основной специализацией предприятия становится производство шин для специальной грузовой техники, в том числе военной и сельскохозяйственной. В том же 2016 году благодаря победе "Интершины УА" на тендере, организованном МО Украины, армия получила шины отечественного производства.

В марте следующего года 2017 года бизнес-структуры Руслана Горбенко выиграли ряд лотов от МО на общую сумму 39,773 млн грн. Стоит отметить, что до этого украинская армия покупала шины из РФ.

В целом 2016-2017 годы стали в полном смысле этого слова удачными как для бизнеса будущего нардепа, так и для рынка шин в Украине. Так, при старте работы системы "Прозорро" по гостендерам группа "Интершина" поставила продукции более чем на 279,5 млн грн. Начал расти и рынок шин. После провала на рынке 2014 года, когда с 7,5 млн штук шин в год рынок просел до 4 млн штук, в 2016 году были проданы порядка 6 млн шин.

В комментарии специализированным СМИ Горбенко назвал свою группу компаний "Интершина" второй в Украине по импорту легковых шин, признавшись, что надеется стать первым и в импорте, и в производстве на территории Украины.

АМКУ, штрафы, провалы на тендерах и уголовные дела

Если 2015-2017 годы стали периодом расцвета шинного бизнеса будущего нардепа, то 2018 год стал едва ли не провалом. За весь год ООО "Интершина УА" выиграл всего один государственный тендер на сумму 72 660 гривен для Национальной гвардии Украины.

Более того, в апреле 2018 года Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать ООО "Шинные технологии", ООО "Интершина УА" и ООО "Интершина 2010" на 6,4 млн грн. за сговор во время проведения тендеров на поставку шин для "Укрпочты" в январе и июне 2015 года.

После всех проиграных судов штрафы были оплачены в конце 2019 года. Как писали СМИ, претензии АМКУ объяснялись тем фактом, что на обоих тендерах к конечной процедуре рассмотрения оказались допущены только эти три фирмы: "Интершина УА" и "Шинные Технологии" в июне при тендере на 13,18 млн грн, "Шинные технологии" и "Интершина-2010" при тендере в 13,26 млн грн в декабре. Основанием же для штрафа стало обращение самой "Укрпочты", в которой после смены руководства в 2016 году решили провести ревизию закупок за предыдущие годы.

После этого ООО "Интершина УА" попала в "черный список", так и не победив с тех пор ни в одном тендере, кроме того самого тендера для НГУ на 72 660 грн.

"Били" по фирме и СМИ. Так, проект "Наши гроши" в 2015 году сообщал о покупке четырех шин для бронированного "Мерседеса" тогдашнего премьера Владимира Гройсмана за 272 тыс. грн. По подсчетам журналистов, на эти деньги можно было купить автомобиль "Рено". Впрочем, интереса у контролирующих органов эта информация не вызвала, так как цены были не выше рынка.

В том же 2018 году "Интершина УА" привлекла внимание СБУ, расследовавшей уголовное производство некоего ПАО "Интермикро Дельта, ИНК", взявшего кредит в АО "Укрэксимбанк" еще в 2011 году под залог завода "Днепрошина". "Интершина УА" приобрела незалоговое имущество, а часть залогового взяло в аренду. В рамках расследования СБУ арестовало оборудование с производственного участка предприятия "ГК Интерншина" на заводе "Росава", что остановило производства и привело к судебной тяжбе с компанией Горбенко.

Следователи СБУ попытались получить документацию о производстве шин для предприятия на ОАО "Белшина". При этом не объяснялось, какое отношение это имеет к факту отправки в Беларусь "Интершина УА" части приобретенного незалогового имущества имущества ПАО "Интермикро Дельта, ИНК", что стало основанием для обысков. Судья Октябрьского районного суда Запорожья этой связи не увидел и сотрудникам СБУ отказал.

С тех пор арест снят и уже более двух лет у СБУ по данному делу нет претензий к предприятию Горбенко. А его владелец с тех пор стал народным депутатом.

Поход в политику: как может быть замешан бизнес

Интерес СБУ в 2018 году при прошлой власти к компаниям Руслана Горбенко, а особенно просьба изъять документы, касающиеся их деятельности и производства, вероятно могли способствовать блокированию работы предприятия. Собственно, арестовав оборудование с "Росавы", сотрудники СБУ уже это частично сделали. В компании подозревали, что это мог быть заказ конкурентов и даже желание отнять бизнес.

После этих событий Руслан Горбенко решил заняться политикой.

Помочь ему попасть в политику мог, как считают в окружении нардепа, другой луганчанин - Максим Ткаченко, также окончивший Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, затем ставший продюсером, основателем и генеральным директором компании "Квартал-Концерт".

Шоумен Максим Ткаченко руководил командой Владимира Зеленского на президентских выборах в родном регионе в 2019 году, а летом того же года стал народным депутатом, пройдя по списку "Слуги народа" под №25. Руслан Горбенко стал нардепом с №109 в партийном списке СН на выборах.

В Раде Горбенко стал заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Активно занялся законодательной работой, став автором и соавтором порядка 80 законодательных актов.

Весной 2020 года он стал известен как первый нардеп от СП, подхвативший коронавирус

В этом же году возглавил рабочую группу по написанию комплексного законопроекта о компенсации за разрушенное и поврежденное имущество вследствие вооруженного конфликта, который уже зарегистрирован, но не проголосован.

Зимой 2020 года Горбенко стал председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия органов государственной власти.

Позднее нардеп отчитался о проведенной работе комиссии — удалось добиться возбуждения семи уголовных производств из-за халатности сотрудников государственной власти в Луганской области, помочь с компенсацией 44 семьям на сумму 12 млн грн, пострадавших от пожаров. Также были вскрыты многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности в регионе.

Из публичной деятельности Горбенко пока что не видно, чтобы он использовал служебное положение для лоббирования своего бизнеса. Но пока не прекратил действие запрет АМКУ и его компании еще не начали выигрывать тендера

ГК "Интершина": на пути к лидерству

После избрания Руслана Горбенко народным депутатом Украины в 2019 году, согласно требованиям законодательства, корпоративные права в двух компаниях, части в которых ему принадлежат — ООО "Интершина УА" и ООО "Интергума 2010" — он передал в управление по договору.

Но и оставшись без внимания владельца, его бизнес продолжил развитие.

Так, в октябре 2020 года Верховный суд принял решение отклонить кассацию созданного на базе Белоцерковского завода резинотехнических изделий ООО Интер РТИ.

В иске предприятие просило не утверждать ООО "Интершина плюс" в качестве кредитора вместо АО "Сбербанк", у которого один из учредителей фирмы – "Укрвторчермет" бизнесмена Иранского происхождения Али Моххамед Хани Омрана в 2011 году взяло кредит.

Так, к 2016 году задолженность ИТНЕТ РТИ выросла до 14,6 млн долларов и 48,8 млн грн, а к 2020 году права на долг были уступлены "Сбербанком" компании ООО "Интершина плюс", ранее входящей в группу компаний "Интершина". А целостно-имущественный комплекс площадью 200 тыс. квадратных метров был продан "Сбербанком" компании ООО "Интергума 2010".

В настоящий момент вокруг "Интер-РТИ" продолжаются судебные процессы, и это предприятие находится в состоянии банкротства с марта 2021 года.

В целом, как уверяет директор ООО "Интергума-2010" Владислав Маценко, компания сегодня импортирует, производит и продает каждое седьмое колесо в Украине. Это около 1 млн шин в год. Среди контрагентов компании из Кореи, КНР, Турции, Польши, Словакии, Германии. Группа платит более 200 млн грн всех налогов в год.

Производство собственных шин включает 12 видов с/х шин, 25 размеров легковой и 10 размеров шин спецназначения на промышленных площадках партнеров, используя собственное оборудование и пресс-формы. Собственные бренды Estrada, Snaga, ТМ "Днепрошина" выпускаются на Белоцерковском шинном заводе ROSAVA, и на Бобруйском шинном заводе (Республика Беларусь) производится ТМ "Днепрошина".

Параллельно компания старается запустить собственное производство в КНР, а главная цель – создание Индустриального парка "Snaga" на базе бывшего Белоцерковского завода РТИ. Причем помимо производства собственных шин – в перспективе до 5 млн в год, на территории площадки планируется разместить других украинских производителей в индустриальном парке "Snaga" площадью более 200 тыс. квадратных метров.

Произведенные шины компания экспортирует в Армению, Беларусь, страны ЕС, Азии и другие.

Судя по заявленным планам, компания намерена развивать производство в Украине. В пользу этого говорит даже такой факт, что несмотря на статус нардепа Руслана Горбенко, фирмы группы компаний "Интершина" не замечены среди крупных победителей или "распильщиков" на гостендерах.

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