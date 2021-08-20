Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток”

Министр экономики Алексей Любченко, который может быть причастен к многомиллиардным “скруткам” НДС, начал масштабную пиар-кампанию, вероятно, чтобы нейтрализовать негатив в СМИ, связанный с горячей темой налоговых злоупотреблений. Несмотря на то, что факты наличия скруток зафиксированы экспертами, следственной комиссией Верховной рады, аналитиками правоохранительных органов, даже самой ГНС — Любченко пытается “вывести” тему “скруток” из информационного поля.

Алексей Любченко - фото из открытых источников

За последние несколько недель упоминаний первого вице-премьер-министра Алексея Любченко стало в СМИ гораздо больше. Чиновник стал выходить с сообщениями на различные темы, возможно, чтобы на первом месте с его фамилией не упоминались “скрутки” налога на добавленную стоимость.

Тема со “скрутками” всплыла в медиа не случайно: СМИ, изучавшие его прошлое, уверены, что Любченко активно планирует стать премьер-министром после переформатирования правительства в сентябре.

Кроме “азаровского” прошлого вменить ему было особенно нечего, пока не появились официальные отчеты временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию налоговых злоупотреблений. Ее создали после заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о том, что “скрутки” НДС в стране составляют до 60 млрд грн. в год. Когда Алексей Любченко пришел на пост главы ГНС в мае 2020 года, было предположение, что он начнет со “скрутками” бороться. Однако за этот период “скрутки” лишь стали объемнее и интенсивнее.

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