Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток”

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Станислав Молчанов
Министр экономики Алексей Любченко, который может быть причастен к многомиллиардным “скруткам” НДС, начал масштабную пиар-кампанию, вероятно, чтобы нейтрализовать негатив в СМИ, связанный с горячей темой налоговых злоупотреблений. Несмотря на то, что факты наличия скруток зафиксированы экспертами, следственной комиссией Верховной рады, аналитиками правоохранительных органов, даже самой ГНС — Любченко пытается “вывести” тему “скруток” из информационного поля.
Алексей Любченко - фото из открытых источников
За последние несколько недель упоминаний первого вице-премьер-министра Алексея Любченко стало в СМИ гораздо больше. Чиновник стал выходить с сообщениями на различные темы, возможно, чтобы на первом месте с его фамилией не упоминались “скрутки” налога на добавленную стоимость.
Тема со “скрутками” всплыла в медиа не случайно: СМИ, изучавшие его прошлое, уверены, что Любченко активно планирует стать премьер-министром после переформатирования правительства в сентябре.
Кроме “азаровского” прошлого вменить ему было особенно нечего, пока не появились официальные отчеты временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию налоговых злоупотреблений. Ее создали после заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о том, что “скрутки” НДС в стране составляют до 60 млрд грн. в год. Когда Алексей Любченко пришел на пост главы ГНС в мае 2020 года, было предположение, что он начнет со “скрутками” бороться. Однако за этот период “скрутки” лишь стали объемнее и интенсивнее.
Таких объемов информации в “мертвый сезон” — в августе, когда все депутаты и другие политические игроки находятся на отдыхе, а СМИ работают почти что в “дежурном” режиме выходного дня — не генерирует не только ни один министр, но и даже премьер. Любченко же, похоже, решил позиционировать себя “экспертом по всем вопросам” и будущим главой правительства, забирая на себя в информпространстве максимум внимания.
Сложно сказать, насколько действенной является такая тактика. С одной стороны, новостей о чиновнике стало хоть пруд пруди. С другой — часть из них могут носить заказной характер ( “кондовые” “паркетные” формулировки и однообразные заголовки, которые в “своих” новостях журналисты как правило адаптируют под более “живой” редакционный стиль). Остается вопрос, кто финансирует эту активность: лично Любченко из своего кармана, его спонсоры либо же украинские налогоплательщики через бюджет.
Кроме того, пиарщики Любченко, по всей видимости, пробовали играть со смыслами, вырывая из контекста отдельные фразы из интервью главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко, чтобы поддержать своего шефа.
А поскольку экспертные комментарии касаемо деятельности Любченко и его программы действий отсутствуют, пиарщики, вероятно, решили двигать “инсанды” через телеграмм-каналы и личное позиционирование самого Любченко.
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