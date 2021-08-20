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Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток”

Первый вице-премьер развернул пиар-кампанию с целью перебить негатив в СМИ

сегодня, 13:48
Автор:

Станислав Молчанов

Министр экономики Алексей Любченко, который может быть причастен к многомиллиардным “скруткам” НДС, начал масштабную пиар-кампанию, вероятно, чтобы нейтрализовать негатив в СМИ, связанный с горячей темой налоговых злоупотреблений. Несмотря на то, что факты наличия скруток зафиксированы экспертами, следственной комиссией Верховной рады, аналитиками правоохранительных органов, даже самой ГНС — Любченко пытается “вывести” тему “скруток” из информационного поля. 

Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток”

Алексей Любченко - фото из открытых источников

За последние несколько недель упоминаний первого вице-премьер-министра Алексея Любченко стало в СМИ гораздо больше. Чиновник стал выходить с сообщениями на различные темы, возможно, чтобы на первом месте с его фамилией не упоминались “скрутки” налога на добавленную стоимость. 

Тема со “скрутками” всплыла в медиа не случайно: СМИ, изучавшие его прошлое, уверены, что Любченко активно планирует стать премьер-министром после переформатирования правительства в сентябре. 

Кроме “азаровского” прошлого вменить ему было особенно нечего, пока не появились официальные отчеты временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию налоговых злоупотреблений. Ее создали после заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о том, что “скрутки” НДС в стране составляют до 60 млрд грн. в год. Когда Алексей Любченко пришел на пост главы ГНС в мае 2020 года, было предположение, что он начнет со “скрутками” бороться. Однако за этот период “скрутки” лишь стали объемнее и интенсивнее. 

Когда тему впервые подняли в СМИ, это вряд ли вызвало восторг Министерства экономики. Поэтому там якобы приняли решение "перекрывать негатив позитивом”  в информационном пространстве, нежели бороться со скрутками. 

В результате только за первые две недели августа Алексей Любченко успел прокомментировать темы занятости и безработицы, заочно поругаться с Нацбанком, оценить перспективы долговых выплат Украины, выступить экспертом по Бюро экономической безопасности, заявить об усилении контроля за выплатами зарплат, упорядочивании работы госпредприятий, оценке их убытков, дать прогноз ВВП и порадоваться его реальным цифрам, рассказать об экспорте в ЕС, налогах для застройщиков, регулировании цен на автогаз, доступных кредитах, проверках нелегальных работников, пожурить Госпотребслужбу за мегаштраф для “Новой почты” и конечно же, ошарашить украинцев новостью о том, что их зарплаты, оказывается, растут в два раза быстрее цен. Кроме того, Любченко также прокомментировал будущую поездку Владимира Зеленского в США, выступил за раскрытие персональных данных при уплате налогов, рассказал о стимулировании украинских производителей, привлечении средств для экомодернизации. 
Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток” - фото 2
Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток” - фото 3
Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток” - фото 4


Таких объемов информации в “мертвый сезон” — в августе, когда все депутаты и другие политические игроки находятся на отдыхе, а СМИ работают почти что в “дежурном” режиме выходного дня — не генерирует не только ни один министр, но и даже премьер. Любченко же, похоже, решил позиционировать себя “экспертом по всем вопросам” и будущим главой правительства, забирая на себя в информпространстве максимум внимания.  

Сложно сказать, насколько действенной является такая тактика. С одной стороны, новостей о чиновнике стало хоть пруд пруди. С другой — часть из них могут носить заказной характер ( “кондовые” “паркетные” формулировки и однообразные заголовки, которые в “своих” новостях журналисты как правило адаптируют под более “живой” редакционный стиль). Остается вопрос, кто финансирует эту активность: лично Любченко из своего кармана, его спонсоры либо же украинские налогоплательщики через бюджет. 

Кроме того, пиарщики Любченко, по всей видимости, пробовали играть со смыслами, вырывая из контекста отдельные фразы из интервью главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко, чтобы поддержать своего шефа. 

Министр Любченко отвлекает внимание от возможных “скруток” - фото 5


А поскольку экспертные комментарии касаемо деятельности Любченко и его программы действий отсутствуют, пиарщики, вероятно, решили двигать “инсанды” через телеграмм-каналы и личное позиционирование самого Любченко. 


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Источник: https://comments.ua/
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