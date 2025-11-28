Психіатр Семен Глузман озвучив різку оцінку Путіна (ВІДЕО)



















Відомий український психіатр і громадський діяч Семен Глузман різко висловився про психологічний портрет володимира Путіна, назвавши його "класичним садистом" та "боягузливою нікчемою". У своїх висновках він спирається на багаторічну поведінку російського диктатора — від залякувань ядерним ударом до масових маніпуляцій та терору проти України. Про це повідомляє merezha.co.

Психіатр Семен Глузман під час інтерв’ю різко оцінив психологічний портрет Путіна.

У розмові для інтерв’ю "Наодинці" Глузман наголосив, що погрози Кремля про "ядерний колапс" — здебільшого психологічний шантаж, а не реальна готовність до дій. За його словами, Путін "хотів би" застосувати ядерну зброю, проте не наважиться через власну боягузливу натуру.

Психіатр підкреслив, що таку поведінку добре пояснює його фах: поєднання садизму й страху — типовий портрет патологічного диктатора. Водночас він застеріг, що "абсолютної гарантії" у прогнозах немає, адже поведінка тоталітарних лідерів завжди непередбачувана.

Глузман також торкнувся питання пасивності російського суспільства. За його словами, небажання виходити на протести — це наслідок страху, глибоко вкоріненого ще радянською репресивною системою. Він згадав власний досвід ув’язнення разом із Василем Стусом, наголосивши: "Тоді їхні батьки боялися — росіяни бояться й досі".





