logo_ukra

BTC/USD

64789

ETH/USD

1917.27

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський свідомо прирік Україну на найстрашнішу кризу: експерт шокував фактами
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський свідомо прирік Україну на найстрашнішу кризу: експерт шокував фактами

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що проблема влади Володимира Зеленського полягає не лише у нестачі кадрів, а й у принципах їхнього добору, де особиста лояльність може переважати над професійністю

18 серпня 2026, 17:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У владі Володимира Зеленського сформувалася серйозна управлінська проблема, яка дедалі більше впливає на якість державних рішень. Таку оцінку дав політолог Віктор Бобиренко, коментуючи публікації про кадрову кризу Банкової та дефіцит людей, яким президент повністю довіряє.

Зеленський свідомо прирік Україну на найстрашнішу кризу: експерт шокував фактами

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, говорити про випадковий добір чиновників неправильно. На його думку, в оточенні Зеленського діють цілком конкретні критерії, однак вони не завжди відповідають вимогам ефективного державного управління.

"У Зеленського є дуже чіткі критерії відбору людей до команди. Перший – особиста відданість, причому безмежна. Людина має бути готовою виконувати доручення президента і не ставити під сумнів його рішення. Другий критерій – не мати власних політичних амбіцій і не виходити за межі відведеної ролі. Якщо людина ще й професійна – це вже додатковий бонус", – зазначив Бобиренко. 

Політолог наголошує, що для ефективної влади цього недостатньо. Керівник держави має вміти добирати сильних фахівців, правильно розподіляти між ними повноваження та дозволяти команді сперечатися з ним, коли це необхідно. 

На думку Бобиренка, саме дефіцит внутрішньої дискусії створює ризик помилкових рішень. Якщо чиновник розуміє, що критика президента може коштувати йому посади, він змушений пристосовуватися, а не відстоювати професійну позицію.

"Справжня сила керівника полягає в тому, щоб зібрати навколо себе не мовчазних виконавців, а сильних людей, які можуть заперечити, запропонувати інший варіант і взяти відповідальність. Коли ж головною умовою стає лояльність, система поступово втрачає професіоналів, а управлінська криза лише поглиблюється", – пояснив політолог. 

Він також вважає небезпечною надмірну концентрацію політичних рішень навколо президента. За такої моделі державні інституції стають залежними від вузького кола людей, а кадрові помилки одразу перетворюються на системні проблеми.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться найближчими місяцями, а Європі вже зараз потрібно готуватися до тривалої фінансової підтримки Києва. Таку оцінку озвучив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=idoGkCrbxbo
Теги:

Новини

Всі новини