Договору про закінчення війни може не бути: Зеленський насторожив заявою

Кравцев Сергей
Україна не розглядає "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу модель завершення війни. При цьому слід бути готовими до того, що фінального документа про закінчення війни не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з представниками мас-медіа зробив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.
Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея. За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.
Президент переконаний, що гарантії безпеки потрібні раніше, ніж буде ймовірним договором про закінчення війни.
