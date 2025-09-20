Договору про закінчення війни може не бути: Зеленський насторожив заявою

Україна не розглядає "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу модель завершення війни. При цьому слід бути готовими до того, що фінального документа про закінчення війни не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з представниками мас-медіа зробив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.

Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея. За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.

"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки — чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть — наприклад, президент Франції Макрон, — що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", — зазначив президент.

Президент переконаний, що гарантії безпеки потрібні раніше, ніж буде ймовірним договором про закінчення війни.

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, — то вони зустрінуть опір. Реальний опір", — додав президент.

