"Це божевілля": Зеленський розповів, на який крок Путін точно не наважиться

Путінський режим не наважиться застосувати ядерну зброю, адже це було б проявом "божевілля". Відповідну заяву в ефірі телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський висловив думку, що "зараз не має значення, наскільки велика країна і чи має вона ядерну зброю".
Глава держави наголосив, що існують інструменти, які болісно б'ють по агресору, — насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.
Зеленський погодився з Трампом у тому, що європейські приватні компанії мають припинити закупівлю будь-яких енергоресурсів із Росії. Водночас Зеленський попросив американського лідера не прив'язувати до цього запровадження санкцій США.
Володимир Зеленський також припустив, що Дональд Трамп міг би тиснути на Угорщину для її відмови від російських енергоносіїв і додав, що Україна готова допомогти Словаччині "знайти альтернативу".
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.