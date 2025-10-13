"Це божевілля": Зеленський розповів, на який крок Путін точно не наважиться

Путінський режим не наважиться застосувати ядерну зброю, адже це було б проявом "божевілля". Відповідну заяву в ефірі телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський висловив думку, що "зараз не має значення, наскільки велика країна і чи має вона ядерну зброю".

"Почати Третю світову ядерну війну було б безумством. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використовувати ядерну зброю. Інакше нам потрібна нова планета", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що існують інструменти, які болісно б'ють по агресору, — насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Зеленський погодився з Трампом у тому, що європейські приватні компанії мають припинити закупівлю будь-яких енергоресурсів із Росії. Водночас Зеленський попросив американського лідера не прив'язувати до цього запровадження санкцій США.

"Я розумію його позицію і розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спочатку перестала купувати у Росії. Але це складно для нас, у нас немає багато часу. Тому для мене краще, якщо США ухвалюватимуть паралельні рішення", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також припустив, що Дональд Трамп міг би тиснути на Угорщину для її відмови від російських енергоносіїв і додав, що Україна готова допомогти Словаччині "знайти альтернативу".

