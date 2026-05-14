Україна не раз підкреслювала та доводила свої проєвропейські прагнення. Офіційний запуск переговорів про вступ у 2024 році став історичним рубежем, проте за ним почалася кропітка технічна робота, що вимагає повної перебудови державної системи. Питання дати вступу залишається головною темою дискусій як у Києві, так і в Брюсселі. Київ називає 2027 рік, але реальний процес залежить від багатьох факторів. На цьому тлі невизначеності портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту в якому році Україна вступить в ЄС.

Україна в ЄС. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що найреалістичнішим виглядає період 2029-2031 років. Якщо війна перейде у фазу стабільного припинення бойових дій уже найближчими роками, а реформи не сповільняться, то Україна здатна пройти переговорний процес швидше за більшість попередніх кандидатів. Водночас ЄС не піде на політичний компроміс без виконання базових вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією. Тому головним фактором стане не тільки геополітика, а й здатність української держави довести ефективність власних інституцій.

Чат-бот Gemini підкреслює, що уряд України ставить амбітну мету завершити переговори до кінця 2028 року. Це виглядає реалістично за умови збереження високого темпу реформ. Проте після завершення переговорів розпочнеться етап ратифікації всіма країнами-членами, який зазвичай триває до двох років. Найбільш вірогідним вікном для повноправного членства України є 2030-2032 роки. Це дозволить Києву повністю синхронізувати економіку, а Брюсселю — адаптувати свої інституції до появи нового потужного гравця. Раніше 2030 року вступ можливий лише за умови "політичного дива" та радикального прискорення процедур у ЄС.

Чат-бот Deepseek пропонує нам бути реалістами. 2027 рік чудова політична ціль, але не фінальний етап. Процес ратифікації угоди всіма країнами ЄС займає багато місяців. Прогноз чат-бота: найбільш ймовірним вікном для фактичного вступу України до ЄС є період з 2030 по 2032 роки. Це дозволить завершити інституційну адаптацію, провести необхідні реформи та подолати політичні опори всередині самого Союзу. Занадто оптимістичні сценарії, на жаль, не витримують критики через процедурну складність цього історичного процесу.

Чат-бот Grok вважає, що реалістично очікувати підписання договору про вступ у 2027-2028 роках за умови успішного закриття більшості розділів у 2026-му. Повноцінне членство, з урахуванням ратифікації та перехідних періодів, ймовірніше настане у 2029-2031 роках. Це не затягування, а необхідний час для глибоких змін, які зроблять Україну сильнішою. Прискорення можливе завдяки політичній волі, особливо якщо мирне врегулювання зніме частину ризиків. ЄС отримає велику країну з потужним аграрним, IT- та оборонним потенціалом, а Україна — стабільність і інвестиції. Важливо не чекати дати, а продовжувати реформи щодня. Це найкраща інвестиція в майбутнє.

Усі чат-боти сходяться в одному: вступ України до ЄС уже не є питанням "чи", а питанням "коли". Попри оптимістичні заяви Києва про 2027 рік, більшість прогнозів називають більш реалістичним період 2029-2032 років. Головними умовами залишаються завершення або заморожування війни, продовження реформ та готовність самого Євросоюзу до масштабного розширення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців можуть шокувати умови ЄС.



