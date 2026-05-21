Сьогодні фінансова та військова допомога від Європейського Союзу є головним артерією для виживання України. Однак для отримання грошової допомоги у Брюсселі висувають все нові й нові умови. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелект за яких ситуацій ЄС може припинити надання допомоги Україні.

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі роки ЄС навряд чи повністю припинить допомогу Україні, адже це означало б стратегічну поразку самої Європи. Брюссель уже вклав у підтримку України сотні мільярдів євро та пов'язав власну безпеку зі стійкістю Києва. Водночас формат допомоги може змінитися. Європа поступово переходить від емоційної солідарності до прагматичного підходу. Кожен новий пакет підтримки дедалі більше залежатиме від реформ, прозорості та ситуації всередині самого ЄС.

Чат-бот Gemini зазначає, що повне і раптове припинення допомоги з боку ЄС є малоймовірним у найближчі роки. Але зміна її формату неминуча. Брюссель не закриє фінансування миттєво, адже це означало б визнання власної геополітичної поразки. Проте відбудеться перехід від безповоротної допомоги до суворих цільових кредитів. Головним ризиком для України є внутрішній саботаж реформ. Якщо Київ продемонструє відкат у боротьбі з корупцією або тиск на демократичні інститути, то ЄС використає це як легітимний привід для заморожування грошей. Допомога не зникне через успіхи ворога, вона може вичерпатися через внутрішню втому самого Заходу та нездатність України виконати домашнє завдання з модернізації держави.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що повне припинення допомоги з боку ЄС у 2026 році малоймовірне, але трансформація її формату неминуча. Швидше за все, військова підтримка скоротиться, а фінансова стане більш жорсткою (кредити замість грантів). Ключовим у 2026-2027 роках стане не стільки питання "чи давати", скільки "на яких умовах". ЄС перетворюється з безкорисливого партнера на кредитора, який вимагатиме від України непопулярних реформ в обмін на виживання.

Чат-бот Grok вважає, що повне припинення допомоги малоймовірне до 2027-2028 років навіть за несприятливого сценарію. Критичним сценарієм стане поєднання кількох факторів — масштабна економічна криза в Європі, значне просування російських військ без контрнаступу України та зміна влади в ключових країнах на проросійські сили. У такому разі допомога може трансформуватися в мінімальну гуманітарну.

За базовим сценарієм, при збереженні реформ в Україні та стабільній ситуації, підтримка триватиме на рівні десятків мільярдів євро щорічно. Повне припинення можливе лише за умови підписання мирної угоди, яка задовольнить базові інтереси Європи, або радикальної зміни геополітичного ландшафту.

У висновку усі чат-боти сходяться у тому, що повне припинення допомоги Україні з боку ЄС у найближчі роки виглядає малоймовірним. Для Брюсселя підтримка Києва давно стала не лише питанням солідарності, а й елементом власної безпеки та геополітичного впливу. Водночас Захід поступово переходить від політики екстреної підтримки до жорсткішої моделі співпраці, де ключову роль відіграватимуть реформи, боротьба з корупцією й ефективність використання коштів.

