Зеленський свідомо руйнує імідж Україні: активіст розгромив Банкову незручним питанням

Оприлюднені аудіозаписи, на яких фігуранти корупційних справ обговорюють страх перед НАБУ та САП, знову привернули увагу до питання незалежності антикорупційної системи. Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко наголосив, що проблема значно ширша і стосується всієї правоохоронної системи України.

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На його думку, суспільство вже довело, наскільки важливими є незалежні антикорупційні органи. Водночас залишається незрозумілим, чому аналогічні принципи не застосовуються до інших структур, які мають забезпечувати законність і правопорядок.

"Для мене це також і питання: а чому незалежними не можуть бути інші органи правопорядку? Чому немає прозорих конкурсів до ДБР та Нацполу? Чому досі існує політичний вплив на ці структури?" — наголосив Стерненко.

Активіст переконаний, що без незалежних інституцій Україна не зможе сформувати ефективну державну систему. Він вважає, що боротьба з корупцією повинна полягати не лише у викритті та покаранні окремих чиновників, а й у зміні правил, які дозволяють корупційним схемам виникати.

"Щоб Україна була сильною, нам потрібне верховенство права. А його не буває без незалежних інституцій. Ми будемо бігати по колу ще довго, якщо все лишати, як є", — заявив Стерненко.

Він також виступив за розширення повноважень НАБУ та САП. На його думку, антикорупційні органи повинні мати можливість не лише розслідувати злочини, а й виявляти системні слабкі місця в роботі державних установ та пропонувати механізми для їх усунення.

Як приклад Стерненко навів досвід Сінгапуру, де антикорупційні структури можуть надавати державним органам рекомендації для зменшення ризиків виникнення корупції.

"Боротьба проти корупції — це не тільки про те, щоб впіймати хабарника. Це і про усунення системних вразливостей, які сприяють появі схем", — зазначив активіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що Президент Володимир Зеленський досі публічно не прокоментував спецоперацію НАБУ та САП "Форест Гамп", у межах якої фігурує колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. На відсутність реакції глави держави звернув увагу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.