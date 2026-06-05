Україна продовжує шлях до Європейського Союзу в умовах війни. До кінця 2026 року ключовими стають внутрішні реформи, які визначать не лише перспективи членства, а й стійкість держави. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які зміни Україні потрібно ухвалити всередині країни до кінця 2026 року.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що Україні необхідно зосередитися на кількох ключових напрямах:

Перший чинник — судова та антикорупційна реформи. Без довіри до судів і реальної відповідальності за корупцію неможливо залучити великі інвестиції та забезпечити чесні правила для бізнесу. Саме верховенство права залишається одним із головних критеріїв для європейської інтеграції.

Другий чинник — модернізація державного управління. Україна потребує меншої бюрократії та ширшої цифровізації послуг. Війна довела, що гнучкі інституції працюють ефективніше за громіздкі системи.

Третій напрям — економічна політика. Йдеться про підтримку малого й середнього бізнесу, розвиток переробної промисловості та створення умов для повернення інвестицій. Відбудова не може спиратися лише на міжнародну допомогу. Окремий виклик — демографія та ринок праці. Мільйони українців виїхали за кордон, а дефіцит кадрів уже відчувається у виробництві, медицині та освіті. Потрібні програми повернення людей і перекваліфікації працівників.

Чат-бот Gemini вважає, що головними чинниками, які впливають зміни, є вимоги Європейської Комісії щодо відкриття переговорних кластерів, умови фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також критичний стан енергетичної інфраструктури. Експертний аналіз свідчить, що ключовим пріоритетом є завершення судової реформи та забезпечення повної незалежності антикорупційних органів. Без прозорого правосуддя неможливо залучити приватні інвестиції, необхідні для відбудови промисловості. Другим важливим аргументом є євроінтеграція: до кінця 2026 року країна повинна адаптувати національне законодавство до європейських стандартів у сфері внутрішнього ринку та екології. Третій аспект — децентралізація енергетики. Перехід до розподіленої генерації та інтеграція з ринком ЄС забезпечать стійкість системи.

Чат-бот Deepseek вказує, що ключових напрямів змін чотири. Перший — антикорупційна реформа та верховенство права. Виконання плану "Качки-Кос" досі не перевищує 9%, а ЄС вимагає посилення НАБУ та САП. Другий — демографічна політика. Народжуваність упала до 0,9 дитини на жінку, населення стрімко старіє, і без дієвих стимулів економіка втратить трудовий ресурс. Третій — енергетична та економічна стійкість. Відновлення зруйнованої інфраструктури та дерегуляція бізнесу мають стати пріоритетом, інакше інвестори оберуть безпечніші ринки. Четвертий це посилення соціальної згуртованості, адже майже третина українців перебуває у деструктивному стресі.

Підсумок: війна не зупинила євроінтеграційний курс України, але перенесла акцент на внутрішні перетворення. До кінця 2026 року вирішальними стануть судова та антикорупційна реформи, модернізація управління, демографічна політика, енергетична стійкість та соціальна згуртованість. Саме вони визначать не лише шанси на членство в ЄС, а й здатність країни вистояти, відбудуватися та залишатися привабливою для інвестицій та власних громадян.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чекає на Україну до кінця 2026 року.

https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/scho-chekae-na-ukrainu-do-kincya-2026-roku-tri-naybilsh-zagrozlivi-scenarii-za-versieyu-shi-807674.html



