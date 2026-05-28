Скандальний ексглава ЦВК Ківалов “засвітив” нову футболку: вартість шокує

Українські політики, навіть після відставки з посади, привертають увагу українців. Так, наприклад, колишній голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов “засвітив” футболку, вартість якої шокує. Варто зазначити, що він головував у комісії у 2004 році, під час президентських виборів, що обернулися Помаранчевою революцією.

Сергій Ківалов. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за обновками українських політиків, посадовців, навіть колишніх, та медійних осіб, розповіла про вартість футболки, яку обрав Ківалов.

“Найбагатший пенсіонер країни Сергій Ківалов — у футболці Stefano Ricci за 52 474 грн. Золоте покоління української політики не виправдовується за вбрання”, — написала вона.

Зазначимо, що раніше Ківалов дійсно отримував просто захмарну пенсію — 246 тис. грн. Як пишуть ЗМІ, із січня 2025 року його пенсія становить понад 51 тис. грн. Тож фактично на футболку Ківалову пенсії не вистачило.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, український інформаційний простір вибухає новинами, думками, прогнозами щодо посилення російських ударів по столиці України, про які заявили в МЗС РФ. Киян попереджають, що руйнування можуть бути масштабними, ночі — тривожними та безсонними. Радять не ігнорувати тривоги, спускатися в метро чи шукати надійні укриття, хто цього раніше не робив.

Прокоментував ситуацію і колишній глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він записав відео, в якому порадив тим, хто не витримує — взяти паузу і виїхати з міста. Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за оновленням гардероба політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість сорочки, у якій Кулеба з’явився на відео.