Швидка зміна уряду під час війни завжди викликає більше запитань, ніж відповідей. Сам факт кадрової ротації не є негативним явищем. Демократичні держави регулярно оновлюють виконавчу владу. Проте коли уряд працює відносно недовго, а масштабні перестановки відбуваються без детального публічного пояснення, це може свідчити про системні проблеми в державному управлінні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, про які негативні тенденції у владі України сигналізує швидка зміна уряду.

Уряд. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що серед головних чинників варто виділити кілька. Перший стосується посилення централізації ухвалення рішень, коли роль Кабінету Міністрів поступово зменшується. Другий пов'язаний із браком політичної відповідальності за довгострокові реформи. Нові управлінці часто впливають на пріоритети ще до появи вагомих результатів. Третій чинник ШІ вбачає у ризику втратити довіру міжнародних партнерів. Особливо будуть насторожені, якщо кадрові зміни виглядають непередбачуваними. При цьому частина експертів переконана, що зміна уряду може слугувати відповіддю на нові виклики економіки та війни.

Чат-бот Gemini називає основними чинниками, що призводять до цієї ситуації — відсутність довгострокових стратегій, дефіцит кваліфікованих кадрів та концентрація в одному центрі ухвалень рішень. Державні інституції втрачають інституційну пам'ять, коли міністри змінюються швидше, ніж встигають увійти в курс справ. Ситуація небезпечна, адже міністерства працюють не в режимі планомірного розвитку, а у режимі гасіння пожеж.

Чат-бот Grok вважає, що часті кадрові перестановки в уряді сигналізують про відсутність стратегічної стабільності. Уряд фактично перетворюється на "виконавчий офіс" президента. Пріоритет у такій ситуації не компетенція, а лояльність. Також це підриває довіру суспільства, навіть провокує протести, як після звільнення окремих міністрів. Також кадрові зміни не вирішують системних проблем — корупції, бюрократії та повільної реалізації реформ. А це загрожує втратою підтримки Заходу. Незалежно від конкретних імен, такий підхід вказує на концентрацію влади та брак інституційної глибини.

У підсумку, усі три моделі штучного інтелекту зійшлися в головному — якщо швидко змінюється уряд в умовах війни, то це сигнал про глибоку інституційну кризу. Чат-боти наголошують, що сама заміна міністрів в демократичній державі є нормальною практикою, однак український контекст викликає занепокоєння, адже немає прозорих критеріїв оцінки роботи Кабміну.

Ключовою проблемою штучний інтелект називає гіперцентралізацію влади. Фактично виникла ситуація, коли уряд не є самостійним органом, а стає технічний додаток до Офісу президента. Це може вартувати знецінення довгострокових реформ та втрати довіри як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Штучний інтелект переконаний, щоб зміни стали інструментом покращення, потрібно перейти від ручного управління до чітких правил гри для міністрів.

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