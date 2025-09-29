Наближається опалювальний сезон: в уряді розповіли, до яких сценаріїв готуються

В Україні продовжується активна підготовка до опалювального сезону 2025/26. Рівень готовності об'єктів ЖКГ перевищує 95%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства розвитку громад та територій України.

Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел

"Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів", — сказав віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба.

За даними міністерства, у Чернігові відбулося засідання Штабу щодо підготовки об'єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Штаб очолила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

У центрі уваги була готовність до опалювального сезону, робота об'єднаної енергосистеми у кризових ситуаціях та стійкість життєдіяльності населення.

"Завдання Штабу – тримати повну координацію, створювати резерви обладнання та матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій", – сказав Кулеба.

Кулеба повідомив, що середній показник підготовки житлово-комунального господарства країною перевищує 95%.

У Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, понад 95% дитячих садків, шкіл та лікарень, понад 92% котелень. Замінено понад чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли та теплопункти, створено запаси вугілля та пелет.

Аналогічні роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

