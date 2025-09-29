Наближається опалювальний сезон: в уряді розповіли, до яких сценаріїв готуються

Рубрики
В Україні продовжується активна підготовка до опалювального сезону 2025/26. Рівень готовності об'єктів ЖКГ перевищує 95%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства розвитку громад та територій України.
За даними міністерства, у Чернігові відбулося засідання Штабу щодо підготовки об'єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Штаб очолила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
У центрі уваги була готовність до опалювального сезону, робота об'єднаної енергосистеми у кризових ситуаціях та стійкість життєдіяльності населення.
Кулеба повідомив, що середній показник підготовки житлово-комунального господарства країною перевищує 95%.
У Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, понад 95% дитячих садків, шкіл та лікарень, понад 92% котелень. Замінено понад чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли та теплопункти, створено запаси вугілля та пелет.
Аналогічні роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
