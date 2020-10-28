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Главная Новости Политика Скандалы Журналисты заметили, как кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут (видео)
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Журналисты заметили, как кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут (видео)

Кортеж Петра Порошенко гоняет по Киеву на скорости 130 км/час и должен был получить сразу три штрафа за 15 мин

сегодня, 11:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Журналисты заметили, как кортеж Петра Порошенко двигался по Киеву на скорости 130 км/час. По данным Страна.UA, "Мерседесы" экс-президента трижды нарушили ПДД за 15 минут.

Журналисты заметили, как кортеж Порошенко трижды нарушил ПДД за 15 минут (видео)

Фото: Страна

Два Mercedes-Benz лидера "Европейской солидарности", не дожидаясь на светофоре, повернули налево из крайнего правого ряда на Владимирском спуске, хотя это разрешено только с двух левых полос. Авто пересекли линию разметки, чтобы "втиснуться" в поток машин. Ст. 122.2 Админкодекса Украины предусматривает 255 грн штрафа за такое нарушение.

По информации журналистов, Порошенко направился в резиденцию по Столичному шоссе. Кортеж двигался на скорости 130 км/час на участке, где есть ограничения в 80 км/час. Третье нарушение журналисты заметили там, где нельзя превышать 50 км/час — экс-президент двигался на скорости 120 км/час. Сумма штрафа за второе и третье нарушение — 850 грн.


Как отметило издание, закон "Об охране органов государственной власти и должностных лиц" официально главенствует над ПДД, поэтому никаких штрафов для экс-президента не предусмотрено.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Петр Порошенко вылечился от коронавируса.




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