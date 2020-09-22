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Главная Новости Политика Скандалы Жириновский снова предсказал апокалипсис в США
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Жириновский снова предсказал апокалипсис в США

По убеждению эпатажного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, через пару десятилетий США распадется на отдельные штаты

сегодня, 15:48
Автор:

Екатерина Белоброва

Лидер политической партии в Госдуме РФ Владимир Жириновский, который на протяжении многих лет остается самым ярким и скандальным депутатом на российском информпространстве, сделал очередное заявление в адрес "закадычных врагов" России - США. Об этом передает телеканал РИА.

Жириновский снова предсказал апокалипсис в США

По мнению политика, такая страна как Америка уже близка к полному развалу, а через 15-20 лет от нее и вовсе останутся только отдельные штаты.

"Горбачев испугался, никаких звездных войн нет и никакой ракеты, более мощной, чем у нас, у Трампа нет, вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет и к моему 100-летию этого государства не будет. Это будет подарок мне, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США, их больше нет", - отметил опальный лидер якобы либеральной партии.

Также Жириновский добавил, что США давно надо было "сворачивать", но раз этим никто не занялся, все произойдет само собой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандистский канал России пригласил Дональда Трампа на работу.


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