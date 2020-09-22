Жириновский снова предсказал апокалипсис в США

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Екатерина Белоброва
Лидер политической партии в Госдуме РФ Владимир Жириновский, который на протяжении многих лет остается самым ярким и скандальным депутатом на российском информпространстве, сделал очередное заявление в адрес "закадычных врагов" России - США. Об этом передает телеканал РИА.
По мнению политика, такая страна как Америка уже близка к полному развалу, а через 15-20 лет от нее и вовсе останутся только отдельные штаты.
Также Жириновский добавил, что США давно надо было "сворачивать", но раз этим никто не занялся, все произойдет само собой.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандистский канал России пригласил Дональда Трампа на работу.
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