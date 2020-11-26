Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы (видео)

Скандальный российский политик Владимир Жириновский поделился с журналистами планами по разделу Украины и разгрому Европы. По его мнению, когда ВСУ нападет на Крым и Донбасс, армия РФ уничтожит украинскую армию. На помощь украинцам придут вооруженные силы Польши, которые также будут уничтожены великой и могучей Россией. Когда на помощь Украине придет Германия, между Путиным и канцлером будет заключен мирный договор о разделении Украины. В итоге по словам Жириновского, западные области – 30 процентов от всей страны отойдут Европе и вступят в НАТО, а 70 процентов – Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и другие области– войдут в состав Российской империи.

"Вот такой план!", — такими словами закончил свою речь политик.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, как нардеп Кива поделился рецептом от коронавируса. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".





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