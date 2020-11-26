kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

17165.15

ETH/USD

517.40

LTC/USD

69.79

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы (видео)

Планы далеко идущие, а политик слишком стар

26 ноября 2020, 22:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

Скандальный российский политик Владимир Жириновский поделился с журналистами планами по разделу Украины и разгрому Европы. По его мнению, когда ВСУ нападет на Крым и Донбасс, армия РФ уничтожит украинскую армию. На помощь украинцам придут вооруженные силы Польши, которые также будут уничтожены великой и могучей Россией. Когда на помощь Украине придет Германия, между Путиным и канцлером будет заключен мирный договор о разделении Украины. В итоге по словам Жириновского, западные области – 30 процентов от всей страны отойдут Европе и вступят в НАТО, а 70 процентов – Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и другие области– войдут в состав Российской империи. 

Жириновский рассказал о планах России по разделу Украины и разгрому Европы (видео)

"Вот такой  план!", — такими словами закончил свою речь политик.


Ранее портал "Комментарии" писал о том, как нардеп Кива поделился рецептом от коронавируса. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/u_now/8950
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ