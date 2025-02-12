Зеленский все-таки осмелился на это: ввел громкие санкции против президента

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Forbes и "Украинскую правду".

Зеленский 13 февраля пообещал утвердить санкции против кого-то, кто "на миллиарды продал Украину". Фото: Офис президента

Издания ссылаются на источники в СНБО и в окружении Порошенко. Как заявил один из собеседников Forbes, санкции могли ввести согласно статье о государственной измене. На это намекают и слова президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении. Глава государства, который своими указами вводит в действие решения СНБО, сообщил о проведении заседания Совета и пообещал, что решение "будет опубликовано завтра". Однако, по словам Зеленского, сегодня оно уже принято.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость. Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", — заявил Зеленский.

"Комментарии" напоминают, что следствие считает Порошенко якобы причастным к преступной схеме вывоза на протяжении 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. ГБР заявляло, что уже расследовало это дело и передало материалы в суд.

Согласно обнародованным "пленкам Медведчука" в мае 2021 года журналистами Bihus.Info, пророссийский политик Виктор Медведчук закупал уголь у тогдашних ОРДЛО по согласованию с "главным". Вероятно, это был тогдашний президент Петр Порошенко. Поэтому 20 декабря 2021 года пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Сам Порошенко обвинения последовательно отвергал и заявлял о политическом преследовании со стороны Зеленского.