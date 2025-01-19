Зеленский наказал санкциями автора главных хитов Пугачевой: что с ним теперь будет

Российский поэт Илья Резник попал под санкции СНБО, сообщает 19 января портал "Комментарии". Это следует из приложения к указу президента Украины Владимира Зеленского №38/2025, которым введены в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских пропагандистов. В списке есть и другие граждане РФ.

Илья Резник - автор главных хитов Пугачевой, но теперь они по разные стороны баррикад. Фото: росСМИ

Всего в отношении 86-летнего Резника решением СНБО введены 22 ограничения, среди которых лишение государственных наград Украины, званий и других форм отличия, блокирование активов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение действия или остановка лицензий и т.д.

Ранее у Резника было звание Народного артиста Украины. Более всего поэт известен как автор песен Аллы Пугачевой. Он написал часть самых знаменитых ее хитов: "Без меня", "Звездное лето" и т.д.. Также Резник писал для Лаймы Вайкуле ("Еще не вечер"), Любови Успенской ("Кабриолет"), Валерия Леонтьева и других артистов.

Также под санкции попали ряд граждан РФ и украинцев, избравших сторону врага:

российский специалист в области строительства Евгений Горохов;

шахтер и приспешник террористов "ДНР" Александр Однораленко;

российский шахматист Сергей Карякин;

украинская актриса и хормейстер Ружена Рублева;

украинский артист балета и хореограф с гражданством РФ Вадим Писарев;

советский и российский оперный певец Василий Герелло;

российский музыкант и дирижер Юрий Башмет;

Юрий Башмет; ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий .

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский лишил народного депутата Украины Юрия Бойко звания Герой Украины. Зеленский 19 января подписал указ №38/2025, который вводит в действие решение СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию. Решение Совета датировано тем же числом. О подписании Зеленский сообщил в видеообращении.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", — заявил президент..

Кроме Бойко и Резника, ограничения применили, в частности, против:

нардепов Нестора Шуфрича и Олега Волошина;

экс-нардепов Евгения Мураева, Леонида Байсарова, Леонида Литвинова и Петра Симоненко (бывшего лидера украинских коммунистов);

главреда подсанкционного издания Страна.юа Светланы Крюковой;

бизнесмена Константина Григоришина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за исключение Бойко из комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий после скандала с его видеообращением, записанным в декабре 2024 года, нардепы дали всего 217 голосов. Портал "Комментарии" рассказывал , что после скандала и похода в СБУ народный депутат Юрий Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором.