Зеленский лишил Бойко звания Героя Украины: кто еще под санкциями (СПИСОК, ОБНОВЛЕНО)

Президент Украины Владимир Зеленский лишил народного депутата Украины Юрия Бойко звания Герой Украины. Это следует из приложения к указу президента, которым введены в действие санкции СНБО. Как сообщает 19 января портал "Комментарии", Бойко лишен всех государственных наград и других знаков отличия бессрочно.

Юрий Бойко больше не Герой Украины. Фото6 Юрий Бойко / Facebook

Это единственная санкция, примененная в решении СНБО к одному из лидеров бывшей "Партии регионов" и ОПЗЖ (запрещены в Украине). Звание Героя Украины было присвоено Бойко в 2004 году.

Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ №38/2025, который вводит в действие решение СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию. Решение Совета датировано тем же числом. О подписании Зеленский сообщил в видеообращении

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград — звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", — заявил президент..

Кроме Бойко, ограничения применили, в частности, против:

нардепов Нестора Шуфрича и Олега Волошина;

экс-нардепов Евгения Мураева, Леонида Байсарова, Леонида Литвинова и Петра Симоненко (бывшего лидера украинских коммунистов);

главреда подсанкционного издания Страна.юа Светланы Крюковой;

бизнесмена Константина Григоришина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за исключение Бойко из комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий после скандала с его видеообращением, записанным в декабре 2024 года, нардепы дали всего 217 голосов. портал "Комментарии" рассказывал , что после скандала и похода в СБУ народный депутат Юрий Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором.