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Зарабатывает миллионы во время войны: СМИ о стремительном обогащении нардепа Геруса

Народный депутат зарабатывает на облигациях внутреннего государственного займа

сегодня, 20:48
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Кречмаровская Наталия

Во время войны состояние украинских чиновников растет — главы врачебных комиссий, работники ТЦК и не только, оказывается, получают немалые деньги.

Зарабатывает миллионы во время войны: СМИ о стремительном обогащении нардепа Геруса

Андрей Герус. Фото из открытых источников

Возможно, незаконные схемы обогащения использует и народный депутат Украины, председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус. Политик, как пишет издание "Главред", ежемесячно скупает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным СМИ, на облигациях он получает миллионы.

Относительно фактов, издание пишет, что политик в мае провел сразу несколько операций, а раньше — в марте, и в феврале тоже. СМИ ссылается на данные из его деклараций о доходах, опубликованных на сайте НАПК.

"Так, 26 мая Герус задекларировал получение процентов от Минфина в размере 682 691 грн и 173 768 грн. В тот же день он также получил более 2,1 млн грн дохода (от Минфина) за отчуждение ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что 26 мая Герус приобрел долговые ценные бумаги на почти 2,3 млн грн и на 1,36 млн грн. Заработки депутата на ОВГЗ в марте текущего года достигли почти полутора миллионов гривен. 25 февраля, Герус приобрел долговые бумаги: — более чем на 13 млн грн, – более чем на 5,4 млн грн. А в январе заработал на продаже ОВГЗ почти 16,2 млн грн.

По итогам 2024 года, как пишет СМИ, Андрей Герус значительно увеличил свое состояние — до 70,4 млн грн. При этом в 2020 году состояние насчитывало около 38 млн грн.

При этом коллеги нардепа рассказали о его возможных противозаконных заработках. По словам нардепа Алексея Кучеренко, как пишет издание, Герус зарабатывает на том, что причастные к нему малоизвестные трейдеры вероятно искусственно создают кризисы в энергетике для заработка.

"Торгуют воздухом. Перепродают электроэнергию государственных производителей с большой маржой. Покупают у госпроизводителя и продают Укрзализныци", — цитирует издание слова политика.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с газом в Украине.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/desyati-milyoniv-na-derzhavnih-borgovih-paperah-nardep-gerus-vraziv-statkami-10671278.html
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