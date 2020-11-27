Западные СМИ: правительство Макрона подвергается критике

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Диденко Светлана
Президент Франции Эммануэль Макрона столкнулся с критикой дома и за рубежом.
Фото: Униан
Люди выходят протестовать против политики главы государства, сжигают его чучела, топчут его фотографии и призывают бойкотировать французские товары. В Пакистане дела вышли из-под контроля. Правительство страны попросило французского представителя покинуть страну.
Вдруг Макрон стал одним из самых противоречивых лидеров в мире, отстаивая конституцию Франции, суверенитет и свободу слова. Он встал на путь расправы с терроризмом после чего его назвали одним из самых ненавистных лидеров к мусульманскому миру. На мировой политической арене начинают сгущаться тучи. В поддержку Макрона выступили некоторые государства, которые поддерживают его борьбу с радикализмом. Несмотря на то мусульманские страны как Пакистан, Малайзия и Турция, которые выступают против французского президента.
К тому же в самой Франции люди по всей стране выходят на улицы и протестуют против карантинных ограничений, который ввел Макрон. Владельцы заведений питания, спортивных и развлекательных заведений требуют от Макрона разрешения открыться и продолжать работать в обычном режиме.
Рейтинг президента снизился после того, как правительство Макрона предложило закон о безопасности, согласно которому публикация изображений полицейских считается преступлением. Власти заявляют, что законопроект направлен на защиту работников полиции, а критики сообщают, что это прямая угроза журналистам и международным наблюдателям, фотографируют и снимают видео с правозащитниками во время демонстраций.
Франция все ближе к президентским выборам в 2022 году. Однако, если в 2017 году Макрона набрал 66% голосов избирателей, сейчас его рейтинг упал до 29%. Вероятность того, что нынешний президент останется на второй срок, стремительно снижается.
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