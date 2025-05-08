Заместительницу Ермака заметили в платье Dior за почти 120 тысяч гривен

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Ирина Мудрая была замечена в платье от Cristian Dior на восьмой конференции международной инициативы "United for Justic". Сейчас в украинских магазинах одежды такое платье стоит 119 870 гривен, однако в последнем размере s его можно приобрести со скидкой за 59 930 гривен.

Ирина Мудрая в платье Dior

Выходы в дорогой одежде, стоимость которой превышает 39 прожиточных минимумов для Мудрой не в новинку, также недавно чиновница опубликовала фото с международной еврейской конференции, на которой выступала в жакете Balmain за 97 200 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудская актриса Джессика Альба присутствовала среди гостей на вечеринке к 50-летию Евы Лонгории на яхте, где была одета в белую майку-корсет, джинсы с высокой посадкой и босоножки.

Журналисты журнала People заметили, что джинсы с шипами широкого кроя, в которых была Альба от фирмы Reformation, стоят всего 218 долларов, что для голливудской звезды довольно немного. Однако на актрисе они выглядели потрясающе, визуально удлиняли ноги и подчеркивали тонкую талию, которой, кстати, звезда не может похвастаться.

Часто журналисты, обсуждая ее фигуру в купальнике, отмечали, что актриса стройна, однако нет фигуры "песочные часы", когда талия достаточно заметна по сравнению с бедрами. Но джинсы сделали свое дело. Актриса "Фантастической четверки" дополнила образ серебристыми босоножками, что придало праздничности и гламуру, учитывая вечеринку на яхте.