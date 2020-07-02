"Законопроект про управление отходами готовит почву для коррупции", - Экопатруль

Законопроект "Об управлении отходами" приведет к формированию коррупционной системы разрешений и лицензий. Об этом на своей странице в Facebook написали активисты ГО "Экологический патруль".

Волонтеры отметили, что, в частности, статья 18 Закона об уполномоченных органах исполнительной власти в сфере управления отходами предполагает создание нового органа за деньги налогоплательщиков. Также законопроект подразумевает создание исключительно муниципальных пунктов приема бытовых отходов, исключая возможность конкуренции между муниципальными и коммерческими организациями, и инициативы общественных организаций. Кроме того, законопроект фактически позволяет смешивать отходы, что может привести к загрязнению земель и подземных вод опасными отходами.

"В законопроекте отсутствует информация по стимулированию населения к сортировке отходов, то есть баки установят, а по факту будут бросать все в тот, что ближе. Выполнение этого закона будет очень затруднено, и территориальным громадам придется тратить очень много времени на то, чтобы наладить нормальное управление отходами на своей территории", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ разоблачила преступную схему, в которой опасные медицинские отходы вместо утилизации просто превратили в свалку.









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