"Зачем вы меня сюда затащили?": Собчак вынуждено приехала в аннексированный Крым для интервью с Поклонской

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Екатерина Белоброва
Известная журналистка России Ксения Собчак взяла интервью у экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы РВ Натальи Поклонской под страхом быть внесенной в запрещенный список для въезда в Украину. Об этом она заявила сама, обозначив, что теперь у нее могут быть проблемы.
Так, в начале беседы с Поклонской Собчак задала ей вопрос, зачем та поставила ей такое условие - встретиться только в Крыму, учитывая, что журналистка неоднократно критически отзывалась о захвате полуострова как аннексии украинской территории.
Отмечается, что интервью было записано в День Независимости Украины, 24 августа, в городе Бахчисарай, в ресторане крымских татар. Впрочем, по словам Поклонской, дата была выбрана спонтанно, а заведение имеет для нее особенное значение, так как здесь работают ее друзья.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальных интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, которые вызвали массу критики и даже нападений на его офис со стороны праворадикальных активистов.
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