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Главная Новости Политика Скандалы "Зачем вы меня сюда затащили?": Собчак вынуждено приехала в аннексированный Крым для интервью с Поклонской
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"Зачем вы меня сюда затащили?": Собчак вынуждено приехала в аннексированный Крым для интервью с Поклонской

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская озадачила саму Ксению Собчак

сегодня, 15:33
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная журналистка России Ксения Собчак взяла интервью у экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы РВ Натальи Поклонской под страхом быть внесенной в запрещенный список для въезда в Украину. Об этом она заявила сама, обозначив, что теперь у нее могут быть проблемы.

"Зачем вы меня сюда затащили?": Собчак вынуждено приехала в аннексированный Крым для интервью с Поклонской

Так, в начале беседы с Поклонской Собчак задала ей вопрос, зачем та поставила ей такое условие - встретиться только в Крыму, учитывая, что журналистка неоднократно критически отзывалась о захвате полуострова как аннексии украинской территории.

"Вы - профессионал, человек своего дела. Я всю жизнь проработала в органах прокуратуры, поэтому мне важно находиться в условиях, где мне комфортно. Я здесь хозяйка и так мне было удобней", - размыто обозначила Поклонская.

Отмечается, что интервью было записано в День Независимости Украины, 24 августа, в городе Бахчисарай, в ресторане крымских татар. Впрочем, по словам Поклонской, дата была выбрана спонтанно, а заведение имеет для нее особенное значение, так как здесь работают ее друзья.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальных интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской, которые вызвали массу критики и даже нападений на его офис со стороны праворадикальных активистов.


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