За миллиардные убытки «Украэроруха» Рада потребует уволить незаконно назначенного руководителя ГП

Завтра, 3 марта, состоится заседание транспортного комитета ВР на котором депутаты заслушают отчёт министра инфраструктуры Владислава Криклия по вопросам доведения "Украэроруха" до миллиардных убытков. Об этом "Апострофу" рассказал нардеп Николай Величкович, сообщают "Комментарии".



Директор "Украэроруха" был якобы незаконно назначен на должность. Фото из открытых источников

"Завтра у нас заседание Комитета (транспортного), где должен быть представлен отчёт министра Криклия по работе МИУ и подотчетных ведомству предприятий. У нас уже прошли подкомитеты, и вопрос авиационной отрасли — стоит на ключевом месте. Будем спрашивать и про "Украэрорух" по всем финансовым проблемам, в том числе, и по назначению руководителя. Этот вопрос, кстати, не раз подымался, но как видите, министерство инфраструктуры — бездействует", — сказал депутат.

"Разбору полета" передовал отчёт "Украэроруха" о выполнении финансовых показателей предприятия за три квартала 2020 года. Выяснилось, что ГП доведено до катастрофического состояние и уже получило более 1 млрд грн убытков, сообщили в StateWatch.

Так, себестоимость продукции "Украэроруха" снизилась на 43%, доход упал на 67%, количество сотрудников, включая высококвалифицированный операционный персонал, сократилось почти на 180 человек, а оплату оставшимися урезали вдвое.

Не пострадала только зарплата и.о. директора ГП Андрея Ярмака, которая согласно данным декларации, достигает 210 тыс грн в месяц.



К тому же, по документам, предоставленным транспортным комитетом ВР, Ярмак был назначен на должность — незаконно.



Его кандидатуру лоббировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который в дальнейшем в переписке с парламентариями пытался скрыть факт несоответствия Ярмака предусмотренным квалификационным требованиям, отмечает "Капитал".







Оказалось, что вместо положенных 5 лет стажа работы на руководящих должностях, реальный опыт Ярмака в авиации в статусе начальника составляет всего 10 месяцев.



Напомним, Ярмак был назначен в "Украэрорух" в 2019 году без конкурса и без согласования Госавиаслужбы. Все убытки, полученные ГП, он списывает на COVID-19, хотя финансовые потери предприятие терпит уже два года подряд (с 2019-го).



Также напомним, что заместитель Ярмака подозревают в мошенничестве на $100 тысяч. Он был задержан сотрудниками столичной прокуратуры во время получения части оговоренной суммы взятки в размере $70 тысяч. После этого ВР требовала от Криклия назначить и провести полный аудит деятельности руководства "Украэроруха". Требование МИУ не выполнило.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!