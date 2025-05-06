За бывшего заместителя Ермака внесли залог в 18 миллионов

За экс-заместителя руководителя ОПУ Смирнова внесли залог в размере 18 миллионов гривен. Об этом сообщили Суспильному источники в ВАКС, передает портал "Комментарии".

Андрей Смирнов. Фото из открытых источников

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, и отправил его под стражу до 22 мая. Он имел возможность внести залог в размере 18 миллионов гривен.

В частности, бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения по получению взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залогу более 20 миллионов гривен. В то же время, адвокат бывшего чиновника заявлял, что следствие не предоставило доказательств легализации средств.

"Также не приведены риски, которые являются основаниями именно для такой меры пресечения (содержание под стражей – ред.). Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", — отметил защитник Смирнова.

После того, как были озвучены доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и взял экс-замглавы ВП под стражу в зале суда с альтернативой залогу в 18 миллионов гривен. Смирнов не начал молчать и в зале суда дал обещание, что сделает все, чтобы предоставить доказательство своей невиновности.

"Я буду бороться, и докажу свою невиновность. У меня есть свои убеждения и догадки, кто за этим стоит, но я думаю, что это не стоит обсуждать. Но мы докажем, что мы правы", — отметил Смирнов.