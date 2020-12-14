«Выдумка»: «слуга народа» оскандалился из-за слов о COVID-19

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Таисия Ерохина
Народный депутат
от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук ошарашил заявлением о коронавирусной
инфекции. Данное заболевание он считает выдуманным. Об этом нардеп сказал в
эфире телеканала "НАШ".
Фото из открытых источников
Так, в программе
обсуждали тему вакцины против коронавируса, в частности, речь шла о ее эффективности.
По его словам,
вакцина может даже навредить.
Кроме того, нардеп
считает ненормальным выпуск на рынок вакцины с эффективностью 70%.
Отметим, что Украина получит вакцину против коронавируса только весной 2021 года. Как заявили в эфире, к тому времени "слуга" Камельчук сможет оценить, как она воздействует на организм человека.
Напомним, во времена пандемии
коронавируса многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить
заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра
общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда
в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного
заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако
дата может измениться, в случае задержек препарата.
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