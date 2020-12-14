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«Выдумка»: «слуга народа» оскандалился из-за слов о COVID-19

Нардеп от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук не доверяет ни одной вакцине против коронавируса

сегодня, 11:36
Автор:

Таисия Ерохина

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук ошарашил заявлением о коронавирусной инфекции. Данное заболевание он считает выдуманным. Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "НАШ".

«Выдумка»: «слуга народа» оскандалился из-за слов о COVID-19

Фото из открытых источников

Так, в программе обсуждали тему вакцины против коронавируса, в частности, речь шла о ее эффективности.

"Совершенно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", — заявил Камельчук.

По его словам, вакцина может даже навредить.

"Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой и последствиями, или какими-то побочными эффектами, есть они или нет", — сказал "слуга народа".

Кроме того, нардеп считает ненормальным выпуск на рынок вакцины с эффективностью 70%.

"Если у вакцины стоит такая эффективность, то что именно она лечит и лечит ли вообще?" — поставил вопрос нардеп.

Отметим, что Украина получит вакцину против коронавируса только весной 2021 года. Как заявили в эфире, к тому времени "слуга" Камельчук сможет оценить, как она воздействует на организм человека.


Напомним, во времена пандемии коронавируса многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако дата может измениться, в случае задержек препарата. 


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