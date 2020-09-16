Волошин: "Открывать уголовные дела против Медведчука за поиск мира на Донбассе – это просто абсурд"

В рамках работы межфракционного объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция" Виктор Медведчук и другие депутаты от ОПЗЖ вместе с видными европейскими и российскими парламентариями ищут пути для установления прочного мира на Донбассе. Однако, вместо того, чтобы приветствовать и поддерживать эту инициативу, украинская власть “шьет представителям оппозиции абсурдные уголовные дела” за якобы государственную измену. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

Он отметил, что за 6 лет конфликта на Донбассе украинская власть ни на шаг не приблизилась к достижению мира. Именно поэтому, по его словам, фракция ОПЗЖ инициировала создание межфракционного объединения, целью которого является урегулирование ситуации на Востоке Украины. Волошин говорит, что в работе объединения подключились парламентарии Франции, Германии и России, которые также заинтересованы в решении вопроса по Донбассу, ведь из-за ситуации с санкциями страдают экономические отношения этих стран.

"Естественно, они на всем этом фоне говорят: а из-за чего это? Из-за конфликта на Донбассе? Так сколько можно? Давайте уже что-то делать, его надо решать", - говорит Волошин.

Нардеп напомнил, что мирный план Медведчука по Донбассу был представлен в Сенате Франции, Бундестаге Германии, и получил позитивные отзывы европейских парламентариев. А 10 марта представители ОПЗЖ обсудили вопросы мирного урегулирования с депутатами Госдумы РФ. И вот почему-то именно в этом кто-то увидел государственную измену - продолжает избранник народа.

"Депутат от партии "Голос" Бобровская обращается в суд, который вдруг обязывает государственное бюро расследований возбудить против Медведчука и остальных моих коллег уголовное дело по статье государственная измена. А в чем, извините, государственная измена? В том, что они приехали в Москву и представили проект о привлечении депутатов к мирному урегулированию. Они что при этом какие-то секреты государственные туда привезли? Они доступа к гостайне даже не имеют, это просто абсурд", - добавил Волошин.

По его мнению, такие политические репрессии против ОПЗЖ вызваны исключительно тем, что украинцы поддерживают мирный план Медведчука по Донбассу.

"Они возбуждают уголовные дела против тех, кто открыто, в публичной плоскости с ними конкурирует. Вот мы переигрываем по треку миротворчества, потому что всем понятно, что у нас есть определенный мирный план. Рейтинг партии растет. Пожалуйста, предложите свой мирный план и реализуйте его. Вот это называется демократическая конкуренция", - подытожил Олег Волошин.

Ранее мы сообщали, что СБУ продолжает открывать уголовные дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за разработку плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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