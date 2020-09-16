Волошин: "Открывать уголовные дела против Медведчука за поиск мира на Донбассе – это просто абсурд"

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Станислав Молчанов
В рамках работы межфракционного объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция" Виктор Медведчук и другие депутаты от ОПЗЖ вместе с видными европейскими и российскими парламентариями ищут пути для установления прочного мира на Донбассе. Однако, вместо того, чтобы приветствовать и поддерживать эту инициативу, украинская власть “шьет представителям оппозиции абсурдные уголовные дела” за якобы государственную измену. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
Он отметил, что за 6 лет конфликта на Донбассе украинская власть ни на шаг не приблизилась к достижению мира. Именно поэтому, по его словам, фракция ОПЗЖ инициировала создание межфракционного объединения, целью которого является урегулирование ситуации на Востоке Украины. Волошин говорит, что в работе объединения подключились парламентарии Франции, Германии и России, которые также заинтересованы в решении вопроса по Донбассу, ведь из-за ситуации с санкциями страдают экономические отношения этих стран.
Нардеп напомнил, что мирный план Медведчука по Донбассу был представлен в Сенате Франции, Бундестаге Германии, и получил позитивные отзывы европейских парламентариев. А 10 марта представители ОПЗЖ обсудили вопросы мирного урегулирования с депутатами Госдумы РФ. И вот почему-то именно в этом кто-то увидел государственную измену - продолжает избранник народа.
По его мнению, такие политические репрессии против ОПЗЖ вызваны исключительно тем, что украинцы поддерживают мирный план Медведчука по Донбассу.
Ранее мы сообщали, что СБУ продолжает открывать уголовные дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука за разработку плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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