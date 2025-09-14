Военный призвал НАБУ проверить возможный конфликт интересов Гетманцева в игорном бизнесе

Военный и политолог Кирилл Сазонов заявил о необходимости расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) возможного конфликта интересов главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева. По его словам, речь идет якобы о доле Гетманцева в операторе государственных лотерей "М.С.Л.".

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Кирилл Сазонов в Facebook отметил, что Гетманцев регулярно оказывается в центре скандалов от вопросов о ФЛПах до споров с бизнесом в сфере промышленности и ИТ. По его словам, теперь у народного депутата возникают подозрения в связи с игорным бизнесом.

"Вновь Гетманцев в новостях — и снова бессмысленные обвинения. Вчера были ФЛПы, потом маркетплейсы, рабочие, металлурги, химики, аграрии, айтишники. Теперь – игорный бизнес. Так "недоплатили 30 млрд". Нет, уже 25. Нет, стоп – аж 100! Цифры берутся с потолка. Цель одна – громкий заголовок. За этим – пустота", — пишет Сазонов.

Политолог также добавил, что невозможно поверить в "ошибки" главы комитета по разным цифрам. По его мнению, Гетманцев, "делает это сознательно".

Также Сазонов задался вопросом, "Сколько бы бюджет получал, если бы налоговую политику не строили такие вредители?". По его словам, у Гетманца есть конфликт интересов.

"Хорошо, что у Гетманцева уже забрали игорку и расформировали КРАИЛ. Понятно, почему ему так болит: все деньги до депутатства он сделал в игорке, обладая долей в МСЛ. И этот очевидный конфликт интересов не смущает ни НАБУ, ни всю "антикоррупционную экосистему"", — подытожил Сазонов.

