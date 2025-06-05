logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Вице-премьеру Стефанишиной докучает прошлая жизнь: на что жалуется
commentss НОВОСТИ Все новости

Вице-премьеру Стефанишиной докучает прошлая жизнь: на что жалуется

Стефанишина рассказала, почему у нее проблемы из-за бывшего

сегодня, 14:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У каждого человека есть прошлое, вероятно, в жизни остаются такие страницы, которые хочется пролистать и редко вспоминать, или даже никогда. Однако публичные лица так поступать не могут. Скрыть свое прошлое должностным лицам, артистам, другим публичным людям очень сложно. Как бы ни хотели не "ворошить прошлое" найдется тот, кто вспомнит… и вспомнит публично. Так произошло и с вице-премьером — министром в Министерстве юстиции Украины Ольгой Стефанишиной, о чем она рассказала на своей странице в Facebook.

Вице-премьеру Стефанишиной докучает прошлая жизнь: на что жалуется

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

"Вечная проблема с этими бывшими). Я думала, что уже привыкла к тому, что мое имя могут использовать в разных обстоятельствах, но "нит", — прокомментировала проблему она.

После прочтения статьи, как пишет Стефанишина, ее удивила маниакальная попытка вплести ее хотя бы в какие-то дела бывшего мужа. При этом отметила, что контактирует с бывшим только в вопросе двух общих детей. Вице-премьер подчеркнула, что четко это отметила в детальном ответе на запрос журналистов.

"Начиная с визуального оформления статьи и завершая систематическим упоминанием "муж Ольги Стефанишиной", словно это какой-то особый статус. У меня есть имя, фамилия и должность. И да, у меня есть личная жизненная история продолжительностью в 13 лет связана с Михаилом, которая не имеет никакого отношения к моей деятельности или нынешней жизни. Михаил Стефанишин – это отдельный человек, с которым я развелась 7 лет назад”, — прокомментировала Стефанишина ситуацию.

Она выразила надежду, что не зря потратила время на детальные разъяснения и "следующие материалы будут более сбалансированными".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически "объявил войну" ТЦК из-за случая в Одессе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100000436136317/posts/24131424973122037/?rdid=05HfaFKUy6ATe25v#
Теги:

Новости

Все новости