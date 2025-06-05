Вице-премьеру Стефанишиной докучает прошлая жизнь: на что жалуется

У каждого человека есть прошлое, вероятно, в жизни остаются такие страницы, которые хочется пролистать и редко вспоминать, или даже никогда. Однако публичные лица так поступать не могут. Скрыть свое прошлое должностным лицам, артистам, другим публичным людям очень сложно. Как бы ни хотели не "ворошить прошлое" найдется тот, кто вспомнит… и вспомнит публично. Так произошло и с вице-премьером — министром в Министерстве юстиции Украины Ольгой Стефанишиной, о чем она рассказала на своей странице в Facebook.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

"Вечная проблема с этими бывшими). Я думала, что уже привыкла к тому, что мое имя могут использовать в разных обстоятельствах, но "нит", — прокомментировала проблему она.

После прочтения статьи, как пишет Стефанишина, ее удивила маниакальная попытка вплести ее хотя бы в какие-то дела бывшего мужа. При этом отметила, что контактирует с бывшим только в вопросе двух общих детей. Вице-премьер подчеркнула, что четко это отметила в детальном ответе на запрос журналистов.

"Начиная с визуального оформления статьи и завершая систематическим упоминанием "муж Ольги Стефанишиной", словно это какой-то особый статус. У меня есть имя, фамилия и должность. И да, у меня есть личная жизненная история продолжительностью в 13 лет связана с Михаилом, которая не имеет никакого отношения к моей деятельности или нынешней жизни. Михаил Стефанишин – это отдельный человек, с которым я развелась 7 лет назад”, — прокомментировала Стефанишина ситуацию.

Она выразила надежду, что не зря потратила время на детальные разъяснения и "следующие материалы будут более сбалансированными".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически "объявил войну" ТЦК из-за случая в Одессе.



