ВАКС арестовал имущество нардепа Тищенко: в чем его подозревают

Национальное антикоррупционное бюро расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн. грн. и недостоверное декларирование. Имущество было оформлено на бывшего директора фирмы владелицы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Об этом говорится в решениях Высшего антикоррупционного суда и подтверждают собеседники "Слово и дело" в органах правопорядка.

Как указывается, в апреле 2024 года НАБУ начало расследовать дело, где исследуются факты вероятного обогащения нардепа Тищенко на сумму более 30 млн грн и недостоверное декларирование. В частности, детективы исследуют факты получения эксдиректором ресторана "Велюр" Вакальчуком квартиры площадью около 100 кв. м в Киеве, в доме по ул. Павла Скоропадского, 43, где раньше размещался ресторан; двух земельных участков и жилого дома площадью 322 кв. м в Козине под Киевом, а также автомобилю Mercerdes-Benz V250 2016-го года выпуска стоимостью 1,62 млн грн.

По данным детективов, Вакальчук получил имущества почти на 9 млн грн, однако его рыночная стоимость еще выше. Согласно анализу его доходов установлено, что он не мог получить в собственность такое имущество. К тому же журналисты Bihus.info зафиксировали, что имуществом Вакальчука пользовались нардеп Тищенко и его жена.

Детективы получили временный доступ к вещам, которые были изъяты следователями Государственного бюро расследований во время обысков у Тищенко и его жены в рамках дела об избиении военного в Днепре. В частности, к мобильным телефонам Тищенко, часть которых он разбил во время обыска; наличных средств в сумме 491550 долларов и 390100 евро, а также наручные часы Audemars Piguet. НАБУ просило наложить арест на это имущество, поскольку оно является вещественным доказательством по делу. Суд его арестовал.

Напомним, 25 июня ДБР сообщил Тищенко о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Дело связано с событиями в Днепре 20 июня, где группа людей якобы по указанию депутата напала на бывшего военного.

В тот же день Печерский районный суд посадил Тищенко под домашний арест круглосуточно и позже продолжал его.