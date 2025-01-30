В "Слуге народа" нашли причину, почему Порошенко не надо выгонять из Рады

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что не поддерживает предложение регламентного комитета отстранить главу партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от участия в заседаниях Верховной Рады на полгода. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии". Сквозь иронию нардепа проглядывает желание доказывать превосходство над политическим конкурентом лицом к лицу, а не административными методами.

Порошенко надо мучить в зале Рады - Бужанский не хочет лишиться этого удовольствия на полгода. Фото: Петр Порошенко / Facebook

"Я считаю, что мучить Петра Алексеевича нужно прямо в зале, если есть желание, повод и готовность потягаться с ним, (я сам) с удовольствием играл в эту игру долгие годы. А выгонять никуда нельзя, вдруг там его будут мучить другие?", — написал Бужанский.

"Комментарии" сообщали, что регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять решение об отстранении главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода (на всю 13-ю сессию IX созыва). Причиной стала стычка с нардепом "Слуги народа" Богданом Яременко в декабре 2024 года.

Решение об отстранении Порошенко теперь должен одобрить зал Рады простым большинством (226 голосов). Голосование может состояться уже на следующей неделе, в начале февраля. На комитете шесть человек проголосовали за, трое воздержались, один нардеп был против, уточнила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко. За рекомендацию отстранить пятого президента Украины от заседаний проголосовали представители "Слуг" и ОПЗЖ.

Накануне заседания председатель парламентского комитета по гуманитарной политике от "Слуги народа" Никита Потураев направил в регламентный комитет письмо за подписью 39 депутатов с требованием отстранить Порошенко от пленарных заседаний. Сам Порошенко не участвовал в заседании регламентного комитета в режиме онлайн, хотя получал приглашение. Потураев утверждает, что извинений за инцидент глава "ЕС" также не приносил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР чуть не произошла потасовка между Яременко и Порошенко. Яременко вмешался в спор Потураева и Порошенко и был послан. По признанию Яременко, он хотел подраться с Порошенко, поскольку "вырос на Оболони" и привык на такое отвечать, но его удержали (по версии Потураева, его коллега сдержался сам).



