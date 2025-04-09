Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не прекращает выдавать порции свежего бреда и обвинять Украину во всем. Так, на фоне появившихся новых подробностей о покушении на убийство президента США Дональда Трампа, Медведев обратился к последнему, чтобы тот наказал Киев.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли наказать настоящих заказчиков покушения, нюхающих к*кс на Банковой?" – пишет приспешник Путина.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что появились новые документы по делу Райана Раута свидетельствуют, что стрелок в Трампа планировал приобрести ракетные установки в Украине. По словам Раута, он общался с украинцем , который якобы имел прямой доступ к военному оружию.

В августе 2024 года, за месяц до попытки покушения на Трампа, Райан Раут предпринял попытку приобрести зенитное оружие. Прокуроры, рассматривающие дело, считают, что это прямое доказательство попытки убийства Трампа. В документах, обнародованных СМИ, говорится, что Раут общался с мужчиной, которого считал украинцем с доступом к оружию.

"Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран. Пришлите мне РПГ (гранатомет) или Стингер (зенитные ракеты), и я посмотрю, что мы можем сделать… (Трамп) не подходит Украине", — писал Раут.

В документе неизвестно, кто был контактом Раута, однако прокуроры считают, что такие действия 59-летнего мужчины были существенными по поводу попытки убить Трампа. "Попытка приобрести разрушительное устройство для подрыва самолета президента Трампа напрямую относится к сфере покушения на его жизнь, и заявления Раута о целях покупки подтверждают его намерение", — говорится в заявлении.