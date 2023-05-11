В России осудили женщину, попросившую умерших родителей Путина "забрать его к себе"

Приморский районный суд Петербурга приговорил 60-летнюю Ирину Цыбаневу к двум годам условного срока. Цыбанева в начале октября 2022 года оставила на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Петербурге записку: "Отцы маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и выродка". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Ирина Цибанева в зале суда

Через несколько дней к Цыбаневой пришла полиция, ее обвинили в надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти (п. б. ч 2 ст. 244 Уголовного кодекса РФ).

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Как уточняет SOTA, Ирина Цыбанева приговорена к двум годам условно с испытательным сроком в два года. Женщина признана виновной в надругательстве над могилой родителей Путина по мотивам политической ненависти (п. б ч.2 ст. 244 УК). Оспаривать приговор подсудимая не планирует.

Ранее (во время судебного процесса) суд отпустил из-под домашнего ареста Ирину Цыбаневу. Меру пресечения Цыбаневой заменили запретом определенных действий. Согласно решению суда, женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

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