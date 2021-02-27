В Киеве активисты в поддержку Стерненко маршируют к Генпрокуратуре: вся колонна в дыму (фото)

В Киеве активисты, которые считают приговор одесском активисту Сергею Стернено незаконным и политически мотивированным, вышли на митинг, прямая трансляция которого ведется различными СМИ и каналам.

Митинг под ОП. Фото: источник

Сначала около тысячи протестующих собрались у здания Офиса Президента, они принесли с собой различные плакаты и сделали инсталляции.







"Украина — не рояль", "Нас не запугать", "А Стерненко выйлет? — Нет. — Тогда Вову сбросьте", "Нет политическим репрессиям", "В глазах системы видно страх", "Кто черт? Аваков, Зеленский, Венедиктова , Геращенко", "Свободу политзаключенным", — написано на плакатах.

Также у Офиса Президента разместили фото Зеленского, перед которым положили камни и поминальный набор.

Несколько активистов выступили на митинге и заявили, что сегодня запланирована мирная акция, но она может такой быть в последний раз, если не будут приняты меры. По словам ораторов, они вышли не только ради одного Стерненко, но и ради других политзаключенных. Также целью митинга является привлечение внимания власти к требованиям населения реформировать судебную систему в Украине.

"Аваков — черт! Стерненко свободу", — скандировали активисты.

После этого активисты сформировали колонну и отправились к офису Генерального Прокурора. Вместе с ними движутся журналисты, техника с громкоговорителями, в том числе автомобили со звуковой системой. Участники колонны в течение всего движения жгут файеры и дымовые шашки, поэтому все шествие сопровождают огненные вспышки и дым.

У Генпрокуратуры митингующих ждет полиция и ДСНС.

23 февраля Одесский суд огласил приговор, где признал Сергея Стерненко виновным в совершении правонарушения в совершении разбоя с целью завладения чужим имуществом с использованием огнестрельного оружия. Он отрицает свою вину. Суд назначил Стерненко 7 лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. В тот же день в разных городах прошли митинги. Больше всего активистов возмутило не только последнее судебное производство против Стерненко, но и то, что при рассмотрении дела рассматривалось старое дело "о похищении человека", по которому Стерненко не могут осудить из-за истечения срока давности.

"Комментарии" сообщали, что СБУ заявила о том, что митинги в поддержку Стерненко могут быть профинансированы украинскими олигархами.



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