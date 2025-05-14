В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский – НАБУ

14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительными органами задержан бывший Первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность Председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и разыскивался НАБУ с июня 2024 года. Речь идет об Олеге Гладковском.

Олег Гладковский

Решается вопрос об экстрадиции человека в Украину, сообщают в НАБУ.

Задержанный совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам, что привело к более 17 млн грн убытков государству.

Следствие установило, что обвиняемые в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по незаконно увеличенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2" АО "АК "Богдан моторс", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" — доли в уставном капитале как прямо и косвенно принадлежали чиновнику СНБО и его близким.

На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017–2019 гг. к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за счет государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. В частности, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержки отечественного производителя) должен составлять не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не отвечали этим требованиям.

Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ.

В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.

По этому факту в октябре 2019 года о подозрении в злоупотреблении служебным положением уведомлен первый заместитель секретаря СНБО. В апреле 2020 года около подозреваемых пополнили экс-замминистра обороны и и.о. директора одного из департаментов Минобороны. В июне 2020 года расследование было завершено, подозреваемым открыты материалы уголовного производства для ознакомления.