Украинского политика подорвали в Одесской области (ФОТО)

В среду, 21 октября, в районе села Курган, Беляевского района, Одесской области было совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского областного совета Андрея Бабенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Думская".

По данным источника, кандидат от фракции "Батькивщина" получил серьезные травмы головы. На данный момент он находится в одной из частных клиник, в ближайшее время ему предстоит операция.

На месте уже работают представители полиции, чтобы выяснить все причины происшествия. Пока известно, что сдетонировало небольшое взрывное устройство под кузовом автомобиля.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве совершено покушение на волонтера.

Суд избрал меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, в виде содержания под стражей на 60 дней.







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