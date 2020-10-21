Украинского политика подорвали в Одесской области (ФОТО)

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Владимир Лавский
В среду, 21 октября, в районе села Курган, Беляевского района, Одесской области было совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского областного совета Андрея Бабенко. Об этом сообщает телеграм-канал "Думская".
По данным источника, кандидат от фракции "Батькивщина" получил серьезные травмы головы. На данный момент он находится в одной из частных клиник, в ближайшее время ему предстоит операция.
На месте уже работают представители полиции, чтобы выяснить все причины происшествия. Пока известно, что сдетонировало небольшое взрывное устройство под кузовом автомобиля.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве совершено покушение на волонтера.
Суд избрал меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, в виде содержания под стражей на 60 дней.
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