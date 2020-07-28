kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

11144.33

ETH/USD

321.19

LTC/USD

55.45

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Украинцы поддерживают требование Виктора Медведчука остановить уличный произвол радикалов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы поддерживают требование Виктора Медведчука остановить уличный произвол радикалов

По мнению экспертов, Владимир Зеленский продолжает идти на поводу у национал-радикалов

сегодня, 18:00
Автор:

Комментарии
Украинцы поддерживают требование Виктора Медведчука остановить уличный произвол радикалов

Несмотря на то, что Владимир Зеленский на президентских выборах получил беспрецедентную поддержку украинского народа, он продолжает идти на поводу у малочисленных групп национал-радикалов, которые давят на него с помощью уличных акций протеста. Об этом в эфиретелеканала "NewsOne" рассказал политический эксперт Василий Вакаров.

На недопустимость потакать уличным группировкам в своем обращении к главе государства указал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, с такой точкой зрения украинский народ полностью согласен, считает Василий Вакаров.

"Виктор Медведчук открыто говорит простые и умные вещи, на которые каждый гражданин может дать ответ, но, к сожалению, не дает ответ Владимир Зеленский, так как ему нечего сказать. Почему у нас руководит улица? Граждане Украины избрали Зеленского президентом Украины, а на него давит улица. Пришли радикалы под Офис Президента, пришли под суды, он идет им на уступки. В уличных акциях протеста в основном принимают участие маргинальные элементы. И, как правильно отметил Медведчук, эти небольшие группы людей в своих целях используют политические силы", - отметил эксперт.

При этом, добавил, что "73% граждан Украины, которые избрали Зеленского работают и воспитывают детей. У них нет времени ходить на митинги и протестовать", - добавил Василий Вакаров.

Напомним, что Виктор Медведчук потребовал от Владимира Зеленского обуздать национал-радикалов.

"Монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях", - отметил в своем обращении Виктор Медведчук.   

Как ранее сообщали "Комментарии", около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!