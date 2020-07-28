Украинцы поддерживают требование Виктора Медведчука остановить уличный произвол радикалов

Несмотря на то, что Владимир Зеленский на президентских выборах получил беспрецедентную поддержку украинского народа, он продолжает идти на поводу у малочисленных групп национал-радикалов, которые давят на него с помощью уличных акций протеста. Об этом в эфиретелеканала "NewsOne" рассказал политический эксперт Василий Вакаров.

На недопустимость потакать уличным группировкам в своем обращении к главе государства указал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, с такой точкой зрения украинский народ полностью согласен, считает Василий Вакаров.

"Виктор Медведчук открыто говорит простые и умные вещи, на которые каждый гражданин может дать ответ, но, к сожалению, не дает ответ Владимир Зеленский, так как ему нечего сказать. Почему у нас руководит улица? Граждане Украины избрали Зеленского президентом Украины, а на него давит улица. Пришли радикалы под Офис Президента, пришли под суды, он идет им на уступки. В уличных акциях протеста в основном принимают участие маргинальные элементы. И, как правильно отметил Медведчук, эти небольшие группы людей в своих целях используют политические силы", - отметил эксперт.



При этом, добавил, что "73% граждан Украины, которые избрали Зеленского работают и воспитывают детей. У них нет времени ходить на митинги и протестовать", - добавил Василий Вакаров.

Напомним, что Виктор Медведчук потребовал от Владимира Зеленского обуздать национал-радикалов.

"Монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях", - отметил в своем обращении Виктор Медведчук.

Как ранее сообщали "Комментарии", около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!