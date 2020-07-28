Украинцы поддерживают требование Виктора Медведчука остановить уличный произвол радикалов

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Несмотря на то, что Владимир Зеленский на президентских выборах получил беспрецедентную поддержку украинского народа, он продолжает идти на поводу у малочисленных групп национал-радикалов, которые давят на него с помощью уличных акций протеста. Об этом в эфиретелеканала "NewsOne" рассказал политический эксперт Василий Вакаров.
На недопустимость потакать уличным группировкам в своем обращении к главе государства указал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, с такой точкой зрения украинский народ полностью согласен, считает Василий Вакаров.
"Виктор Медведчук открыто говорит простые и умные вещи, на которые
каждый гражданин может дать ответ, но, к сожалению, не дает ответ Владимир
Зеленский, так как ему нечего сказать. Почему у нас руководит улица? Граждане
Украины избрали Зеленского президентом Украины, а на него давит улица. Пришли
радикалы под Офис Президента, пришли под суды, он идет им на уступки. В уличных
акциях протеста в основном принимают участие маргинальные элементы. И, как
правильно отметил Медведчук, эти небольшие группы людей в своих целях
используют политические силы", - отметил эксперт.
При этом, добавил,
что "73% граждан Украины, которые избрали Зеленского работают и воспитывают
детей. У них нет времени ходить на митинги и протестовать", - добавил Василий
Вакаров.
Напомним, что Виктор Медведчук потребовал от Владимира Зеленского обуздать национал-радикалов.
"Монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях", - отметил в своем обращении Виктор Медведчук.
Как ранее сообщали "Комментарии", около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки.
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